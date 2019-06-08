В Алтайском крае открывается международный туристско-спортивный фестиваль

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Международный туристско-спортивный фестиваль "Большой Алтай. Great Altai – 2019" пройдет с 8 по 16 июня на территории Смоленского и Алтайского районов края. На соревнования съедутся около 700 человек из пяти стран.

Торжественное открытие фестиваля состоится в воскресенье, 9 июня, в ущелье Щеки на реке Песчаной. Затем в течение шести дней на площадках фестиваля пройдут состязания в восьми дисциплинах: в рыболовном спорте, спортивном туризме, альпинизме, парапланеризме, рафтинге, велотуризме, перетягивании каната, спортивном ориентировании. Национальные виды спорта в этом году будут представлены борьбой куреш, городошным спортом, армрестлингом и состязанием бухаша тартыс – перетягиванием человеком как быком.

Дополнят спортивную программу музыкальные мероприятия на двух специальных площадках фестиваля. Завершится "Большой Алтай" 15 июня церемонией награждения победителей.