Проблем у Россотрудничества в Киеве сейчас нет, заявила Митрофанова

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Представительство Россотрудничества в Киеве сейчас не испытывает трудностей, его посещаемость значительно возросла, заявила в интервью РИА Новости глава организации Элеонора Митрофанова.
"Вы знаете, с некоторых пор вообще там достаточно спокойно. Сейчас пока нет никаких проблем. Посещаемость нашего дома значительно возросла. Многие мероприятия мы проводим, 490 человек украинцев приняли на учебу в Российскую Федерацию", - заявила она, отметив, что ситуация остается в норме уже восемь месяцев.
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Что касается перспектив при новом президенте Украины Владимире Зеленском, то, по оценке дипломата, его предвыборные заявления не вызывают оптимизма, однако судить нужно не по словам, а по делам.
"Если говорить о Зеленском, то, наверное, слова - это слова, особенно предвыборные обещания. Тем более, в словах не содержалось ничего оптимистичного для нас. Но я предпочитаю смотреть на шаги. Но пока я не вижу какой-то опасности для нашего дома", - заявила Митрофанова.
Представительство Россотрудничества на Украине было образовано в 2007 году. Как ранее отмечала глава организации Элеонора Митрофанова, с самого начала работы организации чинились препятствия, а в последнее время масштабы давления приобрели "чудовищные, ненормальные формы". Так, 9 мая 2018 года украинские националисты совершили нападение на главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, а 17 февраля экстремисты атаковали здание организации в Киеве.