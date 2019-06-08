Проблем у Россотрудничества в Киеве сейчас нет, заявила Митрофанова

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Представительство Россотрудничества в Киеве сейчас не испытывает трудностей, его посещаемость значительно возросла, заявила в интервью РИА Новости глава организации Элеонора Митрофанова.

"Вы знаете, с некоторых пор вообще там достаточно спокойно. Сейчас пока нет никаких проблем. Посещаемость нашего дома значительно возросла. Многие мероприятия мы проводим, 490 человек украинцев приняли на учебу в Российскую Федерацию", - заявила она, отметив, что ситуация остается в норме уже восемь месяцев.

Что касается перспектив при новом президенте Украины Владимире Зеленском, то, по оценке дипломата, его предвыборные заявления не вызывают оптимизма, однако судить нужно не по словам, а по делам.

"Если говорить о Зеленском, то, наверное, слова - это слова, особенно предвыборные обещания. Тем более, в словах не содержалось ничего оптимистичного для нас. Но я предпочитаю смотреть на шаги. Но пока я не вижу какой-то опасности для нашего дома", - заявила Митрофанова.