Элеонора Митрофанова: филиалов Россотрудничества в ДНР и ЛНР не будет

Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ

Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ

Президент России Владимир Путин, выступая в рамках Петербургского экономического форума, перечислил качества политического лидера, которые необходимы для нового украинского президента Владимира Зеленского. В форуме также приняла участие глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова. В интервью РИА Новости она рассказала о том, стоит ли ждать поддержки от Зеленского, о положении дел на Украине, о масштабных проектах Россотрудничества в 2020 году и о том, надо ли структуре опасаться проблем во Франции.

– Как обстоят дела с представительством Россотрудничества в Киеве, которое при прошлой власти подверглось нескольким нападениям? Надеетесь ли на позитивные подвижки при Владимире Зеленском? Будете ли вы обращаться за содействием в организации усиленной охраны?

– Вы знаете, с некоторых пор вообще там достаточно спокойно. Сейчас пока нет никаких проблем. Посещаемость нашего дома значительно возросла. Многие мероприятия мы проводим, 490 человек украинцев приняли на учебу в Российскую Федерацию. Если говорить о Зеленском, то, наверное, слова – это слова, особенно предвыборные обещания. Тем более, в словах не содержалось ничего оптимистичного для нас. Но я предпочитаю смотреть на шаги. Но пока я не вижу какой-то опасности для нашего дома.

– То есть, ситуация более-менее стабилизировалась?

– Да, у нас стабилизировалась. Она уже месяцев восемь нормальная.

– Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила предусмотреть в бюджете средства на помощь россиянам, оказавшимся за рубежом в тяжелой ситуации. Может ли эта помощь пойти по каналам Россотрудничества?

– Думаю, что вряд ли. Россияне могут быть в разных ситуациях. Потому что одно дело – это консульское страхование, когда вы выезжаете, и у вас все пропало, вы попали в какую-то беду. На сегодняшний день – это не такая простая ситуация. Потому что у консульства денег нет, чтобы вам выдать. Это одна история.

Соотечественники, которые попали под судебное преследование, и так далее – есть Фонд поддержки соотечественников. Они оказывают как раз правовую поддержку, есть центры правовой поддержки соотечественников в разных странах, есть ассоциация русскоязычных адвокатов, которая этим занимается. Другой вопрос, что, наверное, там нужно увеличить финансирование. Но все-таки это не тема Россотрудничества.

– Рассматриваете ли вы вероятность открытия представительства Россотрудничества в непризнанных республиках Донбасса?

– Нет. Нет, конечно.

– В американских СМИ сейчас очень много разных инсинуаций на русскую тему. В том числе утверждается, что российские деньги дипломатические используются для шпионских целей, для вмешательства в выборы....

– Что можно ответить? Весь вопрос в том, что, понимаете, когда такая сложная ситуация внутри страны, всегда ищут внешнего врага. Его нашли. Никаких доказательств нашего вмешательства нет. Но эта тема стала уже настолько популярной… И так "удобно" это... Ну что ж делать – переживем и это.

– Будет ли Россотрудничество запрашивать дополнительные бюджетные средства в будущем году на какие-либо новые проекты?

– Мы стараемся, конечно, по максимуму запрашивать бюджет. На следующий год запланированы два крупных проекта. Это 75-летие Победы. Мы сейчас кое-какие материалы готовим. Нужно усилить работу по противодействию фальсификации истории. Нужно проводить конференции, круглые столы. Эта работа, конечно, требует соответствующего финансирования.

И второе – это "Исход 2020", столетие исхода Белой армии. Мы называем это годом памяти и примирения. Большие программы готовятся и в Крыму, и в местах эвакуации: в Галлиполи, Бизерте, Сербии, Франции, в Шанхае – то есть во многих странах. Будет создан межведомственный оргкомитет.

– А когда он будет создан?

– Думаю, что в конце июля будет создан оргкомитет, поручение такое есть. Рабочая группа уже нами создана. Так что есть такие два проекта, которые, как мы рассчитываем, дадут нам возможность для дополнительного финансирования.

– С французскими коллегами не ожидается никаких проблем, учитывая, какие политические трения там были?