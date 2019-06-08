Элеонора Митрофанова: филиалов Россотрудничества в ДНР и ЛНР не будет

Президент России Владимир Путин, выступая в рамках Петербургского экономического форума, перечислил качества политического лидера, которые необходимы для нового украинского президента Владимира Зеленского. В форуме также приняла участие глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова. В интервью РИА Новости она рассказала о том, стоит ли ждать поддержки от Зеленского, о положении дел на Украине, о масштабных проектах Россотрудничества в 2020 году и о том, надо ли структуре опасаться проблем во Франции.
– Как обстоят дела с представительством Россотрудничества в Киеве, которое при прошлой власти подверглось нескольким нападениям? Надеетесь ли на позитивные подвижки при Владимире Зеленском? Будете ли вы обращаться за содействием в организации усиленной охраны?
– Вы знаете, с некоторых пор вообще там достаточно спокойно. Сейчас пока нет никаких проблем. Посещаемость нашего дома значительно возросла. Многие мероприятия мы проводим, 490 человек украинцев приняли на учебу в Российскую Федерацию. Если говорить о Зеленском, то, наверное, слова – это слова, особенно предвыборные обещания. Тем более, в словах не содержалось ничего оптимистичного для нас. Но я предпочитаю смотреть на шаги. Но пока я не вижу какой-то опасности для нашего дома.
– То есть, ситуация более-менее стабилизировалась?
– Да, у нас стабилизировалась. Она уже месяцев восемь нормальная.
– Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила предусмотреть в бюджете средства на помощь россиянам, оказавшимся за рубежом в тяжелой ситуации. Может ли эта помощь пойти по каналам Россотрудничества?
– Думаю, что вряд ли. Россияне могут быть в разных ситуациях. Потому что одно дело – это консульское страхование, когда вы выезжаете, и у вас все пропало, вы попали в какую-то беду. На сегодняшний день – это не такая простая ситуация. Потому что у консульства денег нет, чтобы вам выдать. Это одна история.
Соотечественники, которые попали под судебное преследование, и так далее – есть Фонд поддержки соотечественников. Они оказывают как раз правовую поддержку, есть центры правовой поддержки соотечественников в разных странах, есть ассоциация русскоязычных адвокатов, которая этим занимается. Другой вопрос, что, наверное, там нужно увеличить финансирование. Но все-таки это не тема Россотрудничества.
19 июня 2018, 16:02МВД и RT запускают проект по оказанию помощи соотечественникам
– Рассматриваете ли вы вероятность открытия представительства Россотрудничества в непризнанных республиках Донбасса?
– Нет. Нет, конечно.
– В американских СМИ сейчас очень много разных инсинуаций на русскую тему. В том числе утверждается, что российские деньги дипломатические используются для шпионских целей, для вмешательства в выборы....
– Что можно ответить? Весь вопрос в том, что, понимаете, когда такая сложная ситуация внутри страны, всегда ищут внешнего врага. Его нашли. Никаких доказательств нашего вмешательства нет. Но эта тема стала уже настолько популярной… И так "удобно" это... Ну что ж делать – переживем и это.
– Будет ли Россотрудничество запрашивать дополнительные бюджетные средства в будущем году на какие-либо новые проекты?
– Мы стараемся, конечно, по максимуму запрашивать бюджет. На следующий год запланированы два крупных проекта. Это 75-летие Победы. Мы сейчас кое-какие материалы готовим. Нужно усилить работу по противодействию фальсификации истории. Нужно проводить конференции, круглые столы. Эта работа, конечно, требует соответствующего финансирования.
И второе – это "Исход 2020", столетие исхода Белой армии. Мы называем это годом памяти и примирения. Большие программы готовятся и в Крыму, и в местах эвакуации: в Галлиполи, Бизерте, Сербии, Франции, в Шанхае – то есть во многих странах. Будет создан межведомственный оргкомитет.
– А когда он будет создан?
– Думаю, что в конце июля будет создан оргкомитет, поручение такое есть. Рабочая группа уже нами создана. Так что есть такие два проекта, которые, как мы рассчитываем, дадут нам возможность для дополнительного финансирования.
– С французскими коллегами не ожидается никаких проблем, учитывая, какие политические трения там были?
– Не думаю. Несмотря на политические сложности и порой нелицеприятные разговоры, отзывы в прессе, все-таки ворота культуры, науки и образования, особенно в Европу – не закрывались. И это взаимно. Мы тоже, например, украинский культурный центр никогда не трогали замечательный. Мы понимаем, что это – дверь, которая должна быть открыта при всех политических перипетиях.