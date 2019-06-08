Пушилин прокомментировал идею Кучмы снять блокаду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин скептически оценил идею представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы рассмотреть возможность отмены экономической блокады.

Ранее Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что этот вопрос планируется обсудить на очередном заседании контактной группы по Украине 19 июня.

"Положительных моментов в плане заявлений было достаточно много по всем практически подгруппам (контактной группы), и как это по факту будет реализовано, будет ли вообще реализовано - здесь есть определенная доля скепсиса. Почему? Мы, конечно, не могли не заметить возвращения Леонида Даниловича в переговорный процесс, но мы видели, как до этого он был представителем Украины в контактной группе, все буксовало. Будет ли сейчас - большой вопрос", - заявил Пушилин в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что в экономической подгруппе на последнем раунде переговоров контактной группы было действительно предложено рассмотреть вопрос экономической блокады.

"Мы обозначили, что эти пункты должны быть увязаны с политической частью, конечно же, в части предоставления особого статуса, закрепления этого в конституции, но пока какого-то положительного выхлопа мы не видим. Более того, мы видим даже очень пока, скажем так, декларативные заявления со стороны Кучмы, но он уже подвергается некоторой обструкции, появляются сообщения, что заведены уголовные дела генеральной прокуратурой. Будем смотреть", - добавил глава ДНР.

Он отметил, что сегодня с Украиной у ДНР из-за блокады "никакого обмена товарами, конечно, нет". "Люди, которые пытались заниматься какой-то экономической деятельностью, сразу обвинялись в финансировании терроризма. Поэтому мы сейчас всецело нацелены в сторону России, главного экономического партнера", - продолжил глава республики.

Пушилин добавил, что республика экономически развивается несмотря на блокаду.

"За 2018 год реализация промышленной продукции увеличилась в 1,6 раза, товарооборот с регионами РФ за 2018 год стал в два раза больше, чем в 2017 году - составил порядка 160 миллиардов рублей. Востребованными остается продукция, начиная, конечно же, от угля, метала, заканчивая холодильным оборудованием, кабельно-проводниковая продукция, кондитерские изделия", - рассказал собеседник агентства.

Донецк намерен наращивать "интеграционные процессы" с Россией. "Во многом Россия еще является и транзитной зоной для реализации нашей продукции. Мы заинтересованы в экспорте. Если брать в сухих цифрах, он тоже увеличилась. По сравнению, допустим, 2017 к 2018 году, то в 2,6 раз", - отметил Пушилин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.