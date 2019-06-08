Денис Пушилин: Зеленский мало на что влияет по прекращению огня в Донбассе

Донецкая народная республика не увидела со стороны нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по урегулированию конфликта. Более того, риторика нового президента все чаще схожа с заявлениями его предшественника, а многочисленные мирные инициативы из стана Зеленского не реализуются на практике. В Донецке скептически настроены на перспективы прорыва в урегулировании в ближайшее время, продолжают развивать экономическое сотрудничество с Россией и готовятся к выдаче первых российских паспортов для донбассцев. Об этом и многом другом РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

— Сегодня вы находитесь на площадке Петербургского международного форума. Какие ощущения от участия в этом мероприятии?

— Для Донецкой народной республики это крайне полезно, можно даже назвать прорывом. Появилась возможность посмотреть, как представлены регионы России, удалось пообщаться с руководителями данных регионов, определить некоторые моменты. Пока предварительно, но тем не менее есть понимание, как мы будем участвовать. Мы приложим к этому усилия — быть представленными стендом на следующем экономическом форуме. Нам есть, что показать, потенциал у республики достаточно серьезный. Несмотря на то, что блокада, несмотря на то, что война неоконченная, республика экономически развивается. Как раз для нас крайне важно сейчас определить основные приоритеты и все-таки находить возможности, чтобы бизнес развивался, потому что без развития бизнеса, без развития экономики двигаться дальше будет крайне тяжело.

— Как раз хотели спросить про блокаду. Бывший президент Украины Леонид Кучма, представитель Киева в контактной группе, заявил о том, что Киев должен рассмотреть возможность снятия блокады с Донбасса. Насколько реальны эти планы, о чем это может свидетельствовать?

— Положительных моментов в плане заявлений было достаточно много по всем практически подгруппам (контактной группы). Но как это по факту будет реализовано, будет ли вообще реализовано — здесь есть определенная доля скепсиса. Почему? Мы, конечно, не могли не заметить возвращения Леонида Даниловича в переговорный процесс, но мы видели, как до этого он был представителем Украины в контактной группе — все буксовало.

Будет ли сейчас (прогресс — ред.) — большой вопрос, почему раньше этого не было? Если посмотреть детально, то в экономической группе было действительно предложено рассмотреть вопрос экономической блокады. Мы обозначили, что эти пункты должны быть увязаны с политической частью, конечно же, в части предоставления особого статуса, закрепления этого в конституции, но пока какого-то положительного выхлопа мы не видим.

Более того, мы видим даже очень пока, скажем так, декларативные заявления со стороны Кучмы, но он уже подвергается некоторой обструкции, появляются сообщения, что заведены уголовные дела генеральной прокуратурой. Будем смотреть.

Что касается подгруппы по безопасности, то есть договоренность о разведении сил и средств на станице Луганской. Это первый участок, который должен был быть разведен еще в 2016 году, тем не менее Украина тянула, сейчас, вроде бы, готова. Маркером станет девятое число (9 июня), должны быть направлены со стороны представителей конфликтующих сторон в адрес ОБСЕ (сообщения) о готовности к разведению на десятое число. По обмену племенными у нас есть посыл по обмену всех установленных (пленных) на всех установленных. Будем смотреть на ближайшие заседания, мы будем продолжать настаивать, люди должны вернуться домой, но готова ли Украина — тоже пока вопрос.

И подгруппа по политическим вопросам, увы, буксовала на предыдущем раунде переговоров. По особому статусу ничего изменилось — Украина не готова.

— По поводу экономической подгруппы. После последнего заседания представитель России в контактной группе Борис Грызлов говорил, что в случае принятия решения о снятии блокады, ЛНР и ДНР выступят с конкретными инициативами. Не могли бы рассказать об этих инициативах или это пока остается в рамках переговорного процесса?

— Инициативы были озвучены, и экономической подгруппе, и в рамках контактной группы, поэтому никакого секрета в них нет — все должно опираться на всецелое урегулирование конфликта, должно быть сопряжение с политическими пунктами. Более детально, наверно, все же пока (лучше) оставить в рамках переговорного процесса. Будем смотреть в целом, готова ли Украина уйти от предыдущей практики, достаточно сомнительной — много заявлялось о приверженности "Минску", но ничего при этом не выполнялось. Сейчас мы ждем все же не слов, а действий со стороны Украины.

— Если продолжать экономическую тематику, осуществляется ли сейчас экономическое взаимодействие с остальной частью Украины, обмен товарами между?

— Со стороны Украины была введена экономическая блокада и никакого обмена товарами, конечно, нет. Люди, которые пытались заниматься какой-то экономической деятельностью, сразу обвинялись в финансировании терроризма. Поэтому мы сейчас всецело нацелены в сторону России, главного экономического партнера. И я вам хочу сказать, несмотря на блокаду республика экономически развивается. За 2018 год реализация промышленной продукции увеличилась в 1,6 раза, товарооборот с регионами РФ за 2018 год стал в два раза больше, чем в 2017 году — составил порядка 160 миллиардов рублей. Востребованными остаются продукция, начиная, конечно же, от угля, металла, заканчивая холодильным оборудованием, кабельно-проводниковая продукция, кондитерские изделия. Поэтому здесь мы интеграционные процессы будем наращивать, но и во многом Россия еще является и транзитной зоной для реализации нашей продукции. Мы заинтересованы в экспорте. Если брать в сухих цифрах, он тоже увеличилась. По сравнению, допустим, 2017 к 2018 году, то в 2,6 раз.

— Вернемся к переговорному процессу. Одной из инициатив Кучмы стала идея документального закрепления запрета на стрельбу в ответ. В Киеве уже прозвучала критика этого, а как в Донецке к этому относятся?

— Ничего нового в этом сказано не было. Если посчитать, сколько было объявлено, — там уже звучал запрет на ответный огонь. Почему именно так и почему здесь мы готовы поддержать? Здесь имеет смысл убрать оправдательную часть. Почему? Потому что, как говорил Леонид Кучма, все говорили, как фиксировала СММ ОБСЕ, что это (стрельба) — ответ, так же как и противоположная сторона. Чтобы такого оправдания не было — (нужен) запрет на ответный огонь. Но, опять, в этом ничего нового нет. В целом должно быть выполнено все — разведение сил и средств, начиная с пилотных участков, потом по всей линии соприкосновения. То есть нужно убрать любую возможность, чтобы непосредственно происходили обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Украины. Там все прописано, ничего нового придумывать не надо. Нужно просто брать и выполнять ранее достигнутые договоренности. Поэтому, наверно, зря Леонид Кучма подвергся критике на Украине. Ну как зря — если смотреть с позиции, что определенным кругам на Украине выгодно продолжать конфликт...

— То есть вы и ваши коллеги в ЛНР с этим согласны, но в Киеве нет?

— Знаете, нужно разделять, сейчас и Украина, наверно, разная. Почему сейчас Зеленский не дает приказ на прекращение огня? По моему мнению, потому что у него слабый авторитет среди украинских боевиков, поэтому в этом плане он мало на что влияет. Его оправдания — мы тоже слышали совсем недавно — опять переворачивают все с ног на голову, опять якобы Россия потеряла контроль над вооруженными подразделениями. Это бессильная попытка оправдать преступления как раз вооруженных формирований Украины. Обстрелы со стороны Украины, я напомню, увеличились с момента прихода нового президента Зеленского.

— Иными словами, с вашей точки зрения он не контролирует полностью ситуацию и если это так, то пока он не сможет взять все под контроль, возможности для продвижения вы не видите?

— Увы, за последний период опять мое настроение – в большей степени скепсис в плане урегулирования. Я пока не вижу реальных шагов, реальных действий, чтобы конфликт можно было подвести к миру.

— Перейдем к блоку вопросу о выдаче российских паспортов. В соцсетях есть жалобы на большие очереди. Понятно, что в первые дни был ажиотаж, но жалобы все же есть, хотя было создано уже более 30 пунктов для приема документов. Проблема будет решаться — открываться новые точки или через повышение эффективности системы?

— Понимаю полностью людей, так же, как понимаю их желание получить паспорта как можно быстрее — этого люди ждали целых пять лет. Но при любых шагах — одновременно миллион человек вместе не получат паспорта.

Поэтому некий оргпериод у нас все же есть. Связано, в первую очередь, с ажиотажем, но тем не менее шаги на постоянной основе принимаются. Регулярно проводятся совещания, вводятся новые моменты, исправляются какие-то недоработки, недочеты технического характера. Сейчас мы прекрасно понимаем, что нужно вводить электронные очереди, это упростит во многом (процедуру), такая задача перед министерством связи стоит.

Нужно увеличивать, такая тоже задача стоит, территориальным подразделениям миграционной службы штатное расписание. Уже на данный момент идет отбор сотрудников — штат будет увеличен. Более того, переезжает даже центральный аппарат — здание уже нашли, — переедет в другое место, уже приспособленное для такого центра. Сейчас мы можем назвать уже конкретные цифры, пусть они пока небольшие, но тем не менее это то, что удалось сделать полтора месяца, даже чуть меньше, учитывая, что мы с 3 мая принимаем документы. Миграционной службой Донецкой народной республики было принято 6448 пакетов документов, отправлено 5982 уже в Россию.

— Когда ожидается выдача первых паспортов?

— Скоро уже будут первые паспорта. Срок (рассмотрения) до трех месяцев. В самое ближайшее время мы уже увидим первые паспорта РФ гражданам ДНР.

— Снова хотелось бы спросить про переговоры. После последнего заседания контактной группы звучали позитивные отзывы, в том числе со стороны Грызлова, что переговоры прошли в достаточно конструктивном ключе. Это действительно так, изменилось ли поведение украинской делегации?

— Не могу сказать, что в плане заявлений и декларативных каких-то моментов. Действительно, у наших переговорщиков даже сдержанный оптимизм, но это растворяется, потому что действий никаких нет.

— Вы сказали, что в отношении Зеленского у вас появился скепсис. Но тем не менее какое у вас сложилось относительно его короткого срока на посту — как это отличается от того, как он себя представлял как кандидат, как вы ожидаете будет развиваться ситуация дальше? Может он все-таки добьется роспуска Верховной рады и там будет больше депутатов, готовых к переговорам, склонным к компромиссам?

— Видите ли, сейчас пока можно судить только по конкретным шагам, а их по отношению к прекращению огня нет. А если брать заявления, то в рамках предвыборной кампании они были одни, после выборов и его вступления в должность, заявления уже отличаются. Где-то отличаются кардинально, где-то мы видим повторение риторики Порошенко. Здесь, конечно, печально.

Изменится ли что-то с новым составом Верховной рады? Возможно изменится, но все же хотелось бы увидеть результаты и раньше — они могут быть, должны быть.

Но боюсь, если сейчас, еще до выборов в Верховную раду, мы не видим конкретных шагов, конкретных устремлений или какой-то четкой позиции со стороны президента Зеленского, то ждать (этого) после вступления в полномочия нового состава рады — тоже, увы, дело сомнительное.

— Вопрос по горячим следам. Вы говорите, что Зеленский уже часто кажется и не сильно отличается от Порошенко. Зеленский заявил, что Украина должна "жестко отвечать" на обстрелы в Донбассе, продолжая при этом дипломатические усилия. Как можете это оценить, учитывая те ожидания, которые от него были?

— Отнюдь, это не миротворческий посыл, отнюдь, это не миротворческое заявление. Это попытка понравится определенным кругам, определенным группам, радикально настроенным. Я это расцениваю ровно таким образом. Сейчас если смотреть в общем, то прежде, чем приступить к конкретным шагам, следовало бы изменить риторику. Это, наверно, будет первым маркером, первой лакмусовой бумажкой, что власть в Киеве готова ситуацию, конфликт разрешать именно мирным путем, пока мы не видим даже мирной риторики. Это заявление — тому доказательство.

— Закончим темой, которой и начали. Вы участвовали в ПМЭФ, планируете открывать свой стенд в следующем году. Коллегам в ЛНР порекомендуете?