Пушилин раскритиковал заявление Зеленского о "жестком ответе" на обстрелы

Ранее Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны ополченцев в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.

"Отнюдь, это не миротворческий посыл, отнюдь, это не миротворческое заявление. Это попытка понравится определенным кругам, определенным группам, радикально настроенным. Я это расцениваю ровно таким образом. Сейчас если смотреть в общем, то прежде, чем приступить к конкретным шагам, следовало бы изменить риторику. Это, наверно, будет первым маркером, первой лакмусовой бумажкой, что власть в Киеве готова ситуацию, конфликт разрешать именно мирным путем, пока мы не видим даже мирной риторики. Это заявление - тому доказательство", - сказал Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.