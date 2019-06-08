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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Пушилин раскритиковал заявление Зеленского о "жестком ответе" на обстрелы

09:31
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости "жесткого ответа" на обстрелы на линии соприкосновения в Донбассе является попыткой угодить радикалам, а не миротворческим посылом, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Ранее Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны ополченцев в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Пушилин сравнил заявления Зеленского по Донбассу с риторикой Порошенко
"Отнюдь, это не миротворческий посыл, отнюдь, это не миротворческое заявление. Это попытка понравится определенным кругам, определенным группам, радикально настроенным. Я это расцениваю ровно таким образом. Сейчас если смотреть в общем, то прежде, чем приступить к конкретным шагам, следовало бы изменить риторику. Это, наверно, будет первым маркером, первой лакмусовой бумажкой, что власть в Киеве готова ситуацию, конфликт разрешать именно мирным путем, пока мы не видим даже мирной риторики. Это заявление - тому доказательство", - сказал Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019ДонбассДенис ПушилинВладимир ЗеленскийВ мире
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