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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Власти ДНР за месяц получили почти 6,5 тысяч заявок на российские паспорта

09:20
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПаспорта граждан ДНР и РФ
Паспорта граждан ДНР и РФ
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики за месяц приняли почти 6,5 тысяч заявок на получение российского гражданства и в скором времени будут выданы первые паспорта РФ, власти работают над улучшением процедуры приема документов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Сейчас мы можем назвать уже конкретные цифры, пусть они пока небольшие, но, тем не менее, это то, что удалось сделать полтора месяца, даже чуть меньше, учитывая, что мы с 3 мая принимаем документы. Миграционной службой Донецкой народной республики было принято 6448 пакетов документов, отправлено 5982 уже в РФ", - заявил Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Отвечая на вопрос, как планируют власти ДНР отвечать на жалобы донбассцев, что сдача документов занимает длительное время из-за очередей, Пушилин отметил, что понимает "полностью людей, так же, как их желание получить паспорта как можно быстрее - паспорта люди ждали целых пять лет".
"Но при любых шагах - одновременно миллион человек вместе не получат паспорта. Поэтому некий оргпериод у нас все же есть. Связано, в первую очередь, с ажиотажем, но тем не менее шаги на постоянно основе принимаются. Регулярно проводятся совещания, вводятся новые моменты, исправляются какие-то недоработки, недочеты технического характера. Сейчас мы прекрасно понимаем, что нужно вводить электронные очереди, это упростит во многом (процедуру), такая задача перед министерством связи стоит", - отметил он.
Также власти ДНР планируют увеличивать штатное расписание территориальных подразделений миграционной службы.
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"Уже на данный момент идет отбор сотрудников - штат будет увеличен. Более того, переезжает даже центральный аппарат - здание уже нашли, - переедет в другое место, уже приспособленное для такого центра", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>
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Петербургский международный экономический форумДНРДенис ПушилинРоссияВ мире
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