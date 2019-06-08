Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-08T09:16Z
https://ria.ru/20190608/1555399794.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155485/16/1554851679_0:0:2986:1680_1036x0_80_0_0_e7d3f4676ce97cab0651aca3b53917f9.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Пушилин сравнил заявления Зеленского по Донбассу с риторикой Порошенко

09:16
704
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не видит реальных шагов со стороны Киева к мирному урегулированию, отношение к миротворческой роли президента Владимира Зеленского скептическое.
"Увы, за последний период опять мое настроение в большей степени скепсис в плане урегулирования. Я пока не вижу реальных шагов, реальных действий, чтобы конфликт можно было подвести к миру", - заявил Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что первые недели риторика Зеленского изменилась и стала больше похожа на заявления его предшественника Петра Порошенко.
"Если брать заявления, то в рамках предвыборной кампании они были одни, после выборов и его вступления в должность, заявления уже отличаются. Где-то отличаются кардинально, где-то мы видим повторение риторики Порошенко. Здесь, конечно, печально", - отметил лидер ДНР.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Вчера, 20:55
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Он допустил, что ситуация может измениться в случае проведения досрочных выборов Верховной рады и прихода более умеренных политиков в парламент, но все же выразил скептический настрой относительно перспективы урегулирования и в этом случае.
"Возможно изменится, но все же хотелось бы увидеть результаты и раньше - они могут быть, должны быть. Но боюсь, если сейчас, еще до выборов в Верховную раду, если мы не видим конкретных шагов, конкретных устремлений или какой-то четкой позиции со стороны президента Зеленского, то ждать (этого) после вступления в полномочия нового состава рады - тоже, увы, дело сомнительное", - пояснил Пушилин.
Президент Украины Владимир Зеленский
09:07
Пушилин: Зеленскому не удается установить контроль над военными в Донбассе
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>
900010
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019ДНРДенис ПушилинВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:14Зеленский провел неформальную встречу с журналистами
12:07В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев
12:06Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии продюсера
12:01В Белоруссии рассказали о проблемных сферах в интеграции с Россией
11:59Российские турагенты рассказали о своих любимых странах
11:57В Минздраве оценили перспективы проекта об онлайн-торговле лекарствами
11:57Ученые назвали способ понизить артериальное давление
11:54Вице-президент Венесуэлы анонсировал визит в страну российской делегации
11:53В Роспотребнадзоре назвали возможную причину отравления людей в Дзержинске
11:53Филиппины рассчитывают на встречу Путина и Дутерте до конца года
11:52СК опубликовал кадры задержания депутата заксобрания Красноярского края
11:51В Алтайском крае открывается международный туристско-спортивный фестиваль
11:49На Синае ликвидировали экстремистов, причастных к нападению на полицейских
11:47При пожаре в свердловской колонии пострадало одно жилое помещение
11:47Делегацию из стран ЕС поразило величие Крымского моста
11:45В Москве объявили "оранжевый" уровень опасности из-за жары
11:43Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты России и Белоруссии
11:43В Киргизии митингующие потребовали прекратить политические преследования
11:29Демпартия Молдавии обвинила Додона в предательстве
11:29Онищенко оценил перспективу иска семьи Алибасова к производителю "Крота"
Лента новостейМолния