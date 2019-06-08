Пушилин сравнил заявления Зеленского по Донбассу с риторикой Порошенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не видит реальных шагов со стороны Киева к мирному урегулированию, отношение к миротворческой роли президента Владимира Зеленского скептическое.
"Увы, за последний период опять мое настроение в большей степени скепсис в плане урегулирования. Я пока не вижу реальных шагов, реальных действий, чтобы конфликт можно было подвести к миру", - заявил Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что первые недели риторика Зеленского изменилась и стала больше похожа на заявления его предшественника Петра Порошенко.
"Если брать заявления, то в рамках предвыборной кампании они были одни, после выборов и его вступления в должность, заявления уже отличаются. Где-то отличаются кардинально, где-то мы видим повторение риторики Порошенко. Здесь, конечно, печально", - отметил лидер ДНР.
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Он допустил, что ситуация может измениться в случае проведения досрочных выборов Верховной рады и прихода более умеренных политиков в парламент, но все же выразил скептический настрой относительно перспективы урегулирования и в этом случае.
"Возможно изменится, но все же хотелось бы увидеть результаты и раньше - они могут быть, должны быть. Но боюсь, если сейчас, еще до выборов в Верховную раду, если мы не видим конкретных шагов, конкретных устремлений или какой-то четкой позиции со стороны президента Зеленского, то ждать (этого) после вступления в полномочия нового состава рады - тоже, увы, дело сомнительное", - пояснил Пушилин.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.