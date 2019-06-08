Пушилин: Зеленскому не удается установить контроль над военными в Донбассе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Число нарушений режима прекращения огня увеличилось с момента прихода президента Владимира Зеленского к власти на Украине, ему пока не удается установить контроль над украинскими военными, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Почему сейчас Зеленский не дает приказ на прекращение огня? По моему мнению, потому что у него слабый авторитет среди украинских боевиков, поэтому в этом плане он мало на что влияет", - заявил Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума, говоря о неготовности Киева задокументировано запретить ответный огонь в Донбассе.

В результате Зеленский, по его словам, вынужден оправдываться.

"Его оправдания мы тоже слышали совсем недавно - опять переворачивают все с ног на голову, опять якобы Россия потеряла контроль над вооруженными подразделениями. Это бессильная попытка оправдать преступления как раз вооруженных формирований Украины. Обстрелы со стороны Украины, я напомню, увеличились с момента прихода нового президента Зеленского", - добавил Пушилин.