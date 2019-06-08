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РИА Новости

Пушилин оценил идею документально закрепить запрет на ответный огонь

09:05
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
Глава ДНР Денис Пушилин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова документально подтвердить отказ от ответного огня на линии соприкосновения, это не новая идея, но Киев против этого, поскольку "некоторым кругам" выгодно продолжать конфликт, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления "режима тишины".
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"Ничего нового в этом сказано не было. Если посчитать, сколько было объявлено (режимов прекращения огня), - там уже звучал запрет на ответный огонь. Почему именно так и почему здесь мы готовы поддержать? Здесь имеет смысл убрать оправдательную часть", - заявил Пушилин.
Он пояснил, что когда специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует нарушения перемирия, каждая из сторон заявляет, что это ответный огонь.
"Чтобы такого оправдания не было - (нужен) запрет на ответный огонь. Но опять - в этом ничего нового нет. В целом должно быть выполнено все - разведение сил и средств, начиная с пилотных участков, потом по всей линии соприкосновения, то есть нужно убрать любую возможность, чтобы непосредственно происходил обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Украины. Там все прописано, ничего нового придумывать не надо. Нужно просто брать и выполнять ранее достигнутые договоренности", - подчеркнул собеседник агентства.
Он посетовал, что "зря Леонид Кучма подвергся критике на Украине. Ну как зря - если смотреть с позиции, что определенным кругам на Украине выгодно продолжать конфликт", - добавил он.
Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>
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Ситуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинУкраинаВ мире
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