Пушилин оценил идею документально закрепить запрет на ответный огонь

"Чтобы такого оправдания не было - (нужен) запрет на ответный огонь. Но опять - в этом ничего нового нет. В целом должно быть выполнено все - разведение сил и средств, начиная с пилотных участков, потом по всей линии соприкосновения, то есть нужно убрать любую возможность, чтобы непосредственно происходил обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Украины. Там все прописано, ничего нового придумывать не надо. Нужно просто брать и выполнять ранее достигнутые договоренности", - подчеркнул собеседник агентства.