Депутат Рады призвал судить экс-президентов Украины за госизмену

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Юрий Левченко призвал судить экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму за госизмену.

Парламентарий раскритиковал бывших лидеров страны за то, что, согласившись на Будапештский меморандум, они променяли "третий ядерный потенциал мира" на малозначащую "бумажку", которая не дала Украине преимуществ.

"На самом деле тот документ имеет очень мало гарантий по отношению к Украине, их там почти нет", - заявил Левченко в эфире телеканала NewsOne.

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.