Глава оргкомитета Евро-2020 в России оценил VR-проект РИА Новости

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин ознакомился с новым проектом VR-журналистики РИА Новости "Лунная станция", представленным на ПМЭФ-2019.
Проект позволяет заглянуть в 2030 год, когда, согласно Российской лунной программе, на поверхности Луны должна появиться полноценная станция: жилые блоки для космонавтов, лаборатория, радиационное убежище, астрофизическая обсерватория и другие элементы инфраструктуры.
"Проект захватывающий! Было бы очень интересно, если бы РИА Новости создали VR-проект по спортивной журналистике для просмотра соревнований и достижения эффекта полного присутствия пользователя, может быть, даже в качестве игрока", - оценил проект Сорокин.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.