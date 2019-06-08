Глава оргкомитета Евро-2020 в России оценил VR-проект РИА Новости

Проект позволяет заглянуть в 2030 год, когда, согласно Российской лунной программе, на поверхности Луны должна появиться полноценная станция: жилые блоки для космонавтов, лаборатория, радиационное убежище, астрофизическая обсерватория и другие элементы инфраструктуры.

"Проект захватывающий! Было бы очень интересно, если бы РИА Новости создали VR-проект по спортивной журналистике для просмотра соревнований и достижения эффекта полного присутствия пользователя, может быть, даже в качестве игрока", - оценил проект Сорокин.