Начальника тыла МВД Приамурья подозревают в злоупотреблении полномочиями

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июн - РИА Новости. Благовещенский городской суд заключил под стражу до 6 августа начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Александр Воронин.
"Сегодня Благовещенский городской суд избрал меру пресечения Робканову в виде заключения под стражу на два месяца, до 6 августа", - сказал Воронин.
В пятницу СК по Амурской области возбудил в отношении Робканова уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.
Следствие полагает, что подозреваемый после выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией по госконтракту по реконструкции и расширению административного здания межмуниципального отдела полиции в селе Екатеринославка Октябрьского района Приамурья принял незаконное решение о проведении генеральным подрядчиком работ, не предусмотренных контрактом.
По данным СК, Робканов дал указание своим непосредственным подчиненным принять строительные работы, не предусмотренные государственным контрактом, и оплатить их. В результате чего часть работ, предусмотренных госконтрактом, до сих пор не выполнены, УМВД России по Амурской области причинен ущерб на сумму более 56 миллионов рублей.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки, проведенные УФСБ по Амурской области.
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