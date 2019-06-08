Начальника тыла МВД Приамурья подозревают в злоупотреблении полномочиями

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июн - РИА Новости. Благовещенский городской суд заключил под стражу до 6 августа начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Александр Воронин.

"Сегодня Благовещенский городской суд избрал меру пресечения Робканову в виде заключения под стражу на два месяца, до 6 августа", - сказал Воронин.

В пятницу СК по Амурской области возбудил в отношении Робканова уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Следствие полагает, что подозреваемый после выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией по госконтракту по реконструкции и расширению административного здания межмуниципального отдела полиции в селе Екатеринославка Октябрьского района Приамурья принял незаконное решение о проведении генеральным подрядчиком работ, не предусмотренных контрактом.

По данным СК, Робканов дал указание своим непосредственным подчиненным принять строительные работы, не предусмотренные государственным контрактом, и оплатить их. В результате чего часть работ, предусмотренных госконтрактом, до сих пор не выполнены, УМВД России по Амурской области причинен ущерб на сумму более 56 миллионов рублей.