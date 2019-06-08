В РЖД рассказали о планах убрать из части поездов вагоны-рестораны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Вагоны-рестораны в некоторых поездах дальнего следования могут исчезнуть из-за их невостребованности, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ генеральный директор Федеральной пассажирской компании ("дочки" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.

Вагоны-рестораны принадлежат ФПК, но сама компания пассажиров не кормит, а сдает вагоны-рестораны в аренду другим фирмам.

"У нас сохранятся вагоны-рестораны там, где мы обслуживаем детские группы. Что касается регулярных поездов, вагоны-рестораны на большинстве направлений, где они есть сейчас, сохранятся. Но не везде, потому что вагон-ресторан — это очень дорого", — рассказал Иванов.

В пример он привел поезд из десяти вагонов, среди которых один — ресторан. По словам Иванова, компания вынуждена платить за такой вагон как за инфраструктуру, но реально он не приносит прибыли от продажи билетов.

"На таких направлениях, где питание не востребовано, например ночной поезд: поздно вечером уходит, рано утром приходит. Зачем там вагон-ресторан?" — сказал глава ФПК.

Он отметил, что компания изучает статистику и спрос.

"Конечно, на маршрутах, где дальность поездки высокая, мы будем сохранять вагоны-рестораны. Там, где такой потребности нет, мы будем этот вопрос оптимизировать", — добавил Иванов.