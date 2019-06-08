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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В РЖД рассказали о планах убрать из части поездов вагоны-рестораны

04:17
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВагон-ресторан нового международного поезда № 23/24 сообщением Москва - Берлин - Париж, отправляющегося с Белорусского вокзала Москвы. 13 ноября 2017
Вагон-ресторан нового международного поезда № 23/24 сообщением Москва - Берлин - Париж, отправляющегося с Белорусского вокзала Москвы. 13 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Вагоны-рестораны в некоторых поездах дальнего следования могут исчезнуть из-за их невостребованности, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ генеральный директор Федеральной пассажирской компании ("дочки" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.
Вагоны-рестораны принадлежат ФПК, но сама компания пассажиров не кормит, а сдает вагоны-рестораны в аренду другим фирмам.

"У нас сохранятся вагоны-рестораны там, где мы обслуживаем детские группы. Что касается регулярных поездов, вагоны-рестораны на большинстве направлений, где они есть сейчас, сохранятся. Но не везде, потому что вагон-ресторан — это очень дорого", — рассказал Иванов.

В пример он привел поезд из десяти вагонов, среди которых один — ресторан. По словам Иванова, компания вынуждена платить за такой вагон как за инфраструктуру, но реально он не приносит прибыли от продажи билетов.
В вагоне-ресторане поезда
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"На таких направлениях, где питание не востребовано, например ночной поезд: поздно вечером уходит, рано утром приходит. Зачем там вагон-ресторан?" — сказал глава ФПК.
Он отметил, что компания изучает статистику и спрос.

"Конечно, на маршрутах, где дальность поездки высокая, мы будем сохранять вагоны-рестораны. Там, где такой потребности нет, мы будем этот вопрос оптимизировать", — добавил Иванов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.
Читайте полный текст интервью с Петром Ивановым >>
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Петербургский международный экономический форумФедеральная пассажирская компанияРЖДРоссияОбщество
Популярные комментарии
Я как то ехал в командировку, кончилась минеральная вода. Пошел в ресторан купить, увидел цену на неё и решил потерпеть до станции, где купил литровую бутылку дешевле в 4 раза. Можно смело вообще их не цеплять, в поездах обычно ездят не богатые люди, которые привыкли экономить
8 июня, 05:08
Кошка Жирная
2500001
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