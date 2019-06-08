В ГИБДД рассказали, как избежать аварии на железнодорожном переезде

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Водителю необходимо быть предельно осторожным при выезде на нерегулируемый железнодорожный переезд, особенно ночью и в плохих погодных условиях; кроме этого, опасно останавливаться на переезде даже на короткое время, рассказали в ГИБДД.

Только с начала этого года на переездах в России произошло 60 ДТП, в которых погибли 14 человек и 85 пострадали. Причем все аварии произошли из-за невнимательности водителей или грубого нарушения ими правил проезда железнодорожных переездов.

Железнодорожный переезд, напомнили инспекторы, это наиболее сложный и опасный участок дороги, требующий внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения.

Водителям нужно быть предельно осторожными при пересечении железнодорожных путей, особенно на нерегулируемых переездах и в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости: в дождь, туман и снегопад.

Если ваша машина заглохла на переезде или остановилась по другой причине, нужно высадить людей из автомобиля и удалить их на безопасное расстояние, после чего попытаться отбуксировать или столкнуть транспортное средство с рельс.

Электрички и поезда, рассказали в ГИБДД, идут с большой скоростью, и даже при применении машинистом всех средств экстренного торможения тормозной путь поезда составляет 1,5 – 2 километра. Поэтому водителям лучше не пытаться сэкономить несколько секунд и проскочить переезд при закрывающемся шлагбауме или перед поездом – машинист поезда попросту не сможет остановить состав.

Также в Госавтоинспекции рассказали, что по всей стране проводятся профилактические мероприятия в рамках ежегодного международного дня безопасности на железнодорожных переездах, на которых можно узнать дополнительную информацию – так, в Томске в этом году совместно с РЖД провели акцию "Безопасный переезд", а в Смоленске инспекторы ГИБДД раздали памятки водителям.