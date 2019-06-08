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РИА Новости

В ГИБДД рассказали, как избежать аварии на железнодорожном переезде

03:14
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле ЖД переезда
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции возле ЖД переезда. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Водителю необходимо быть предельно осторожным при выезде на нерегулируемый железнодорожный переезд, особенно ночью и в плохих погодных условиях; кроме этого, опасно останавливаться на переезде даже на короткое время, рассказали в ГИБДД.
Только с начала этого года на переездах в России произошло 60 ДТП, в которых погибли 14 человек и 85 пострадали. Причем все аварии произошли из-за невнимательности водителей или грубого нарушения ими правил проезда железнодорожных переездов.
Железнодорожный переезд, напомнили инспекторы, это наиболее сложный и опасный участок дороги, требующий внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения.
Водителям нужно быть предельно осторожными при пересечении железнодорожных путей, особенно на нерегулируемых переездах и в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости: в дождь, туман и снегопад.
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Если ваша машина заглохла на переезде или остановилась по другой причине, нужно высадить людей из автомобиля и удалить их на безопасное расстояние, после чего попытаться отбуксировать или столкнуть транспортное средство с рельс.
Электрички и поезда, рассказали в ГИБДД, идут с большой скоростью, и даже при применении машинистом всех средств экстренного торможения тормозной путь поезда составляет 1,5 – 2 километра. Поэтому водителям лучше не пытаться сэкономить несколько секунд и проскочить переезд при закрывающемся шлагбауме или перед поездом – машинист поезда попросту не сможет остановить состав.
Также в Госавтоинспекции рассказали, что по всей стране проводятся профилактические мероприятия в рамках ежегодного международного дня безопасности на железнодорожных переездах, на которых можно узнать дополнительную информацию – так, в Томске в этом году совместно с РЖД провели акцию "Безопасный переезд", а в Смоленске инспекторы ГИБДД раздали памятки водителям.
Нарушение правил проезда через железнодорожные пути, таких как пересечение вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, а также остановка или стоянка на железнодорожном переезде, напомнили в Госавтоинспеции, наказывается штрафом в размере тысячи рублей или лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев, а при повторном нарушении - лишение права управления транспортными средствами на год.
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