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РИА Новости

Зеленский поблагодарил Раду за "пробивание дна"

02:18
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский с сарказмом поблагодарил депутатов Верховной рады за продолжение "плодотворной работы" и "пробивание дна". Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в фейсбуке.
Зеленский начал обращение с выражения депутатам благодарности. По его словам, сразу после инаугурации у него были сомнения, правильно ли он поступил, объявив о роспуске Рады.
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6 июня, 16:06
Политолог: противостояние Рады и Зеленского зашло очень далекоРада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ. Комментируя ситуацию в эфире радио Sputnik, политолог Александр Асафов отметил, что подобный политический хаос является для Украины привычным делом.
Однако, напомнил президент, за последнее время парламент отказался отменить мажоритарную систему выборов, снять неприкосновенность с депутатов, отправить в отставку ряд министров и руководителей силовых ведомств, а также ввести ответственность за незаконное обогащение.
"Спасибо, что своим плодотворным трудом доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было правильным. Что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой: продолжаете прогуливать и кнопкодавить", — сказал Зеленский.
Уровень поддержки парламента он оценил в четыре процента.

"Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно", — добавил президент, подчеркнув, что все "горячие слова", сказанные в адрес депутатов украинским народом, полностью ими заслужены.

О роспуске Рады Зеленский объявил 20 мая, прямо в инаугурационной речи, а на следующий день подписал соответствующий указ. Внеочередные выборы назначены на 21 июня.
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Популярные комментарии
В нашей думе аналогичная картина
8 июня, 06:39
Андрей Бирулев
25112116
Зеленскому надо забыть про Донбасс , отдать его на содержание россиян , и заниматься экономикой , и в течении 3 лет , Украина может по уровню жизни рядом со странами Европы , к сожалению на данный момент , мы рядом , за нами плетётся Пакистан ..
8 июня, 07:01
Губернатор о.Борнео
6810020
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