Зеленский поблагодарил Раду за "пробивание дна"

МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский с сарказмом поблагодарил депутатов Верховной рады за продолжение "плодотворной работы" и "пробивание дна". Об этом он заявил в Президент Украины Владимир Зеленский с сарказмом поблагодарил депутатов Верховной рады за продолжение "плодотворной работы" и "пробивание дна". Об этом он заявил в видеообращении , опубликованном в фейсбуке.

Зеленский начал обращение с выражения депутатам благодарности. По его словам, сразу после инаугурации у него были сомнения, правильно ли он поступил, объявив о роспуске Рады.

Однако, напомнил президент, за последнее время парламент отказался отменить мажоритарную систему выборов, снять неприкосновенность с депутатов, отправить в отставку ряд министров и руководителей силовых ведомств, а также ввести ответственность за незаконное обогащение.

"Спасибо, что своим плодотворным трудом доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было правильным. Что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой: продолжаете прогуливать и кнопкодавить", — сказал Зеленский.

Уровень поддержки парламента он оценил в четыре процента.

"Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно", — добавил президент, подчеркнув, что все "горячие слова", сказанные в адрес депутатов украинским народом, полностью ими заслужены.