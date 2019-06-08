В ЛНР открыли дополнительные пункты приема документов на гражданство России

Документы жителя Луганска, пришедшего в отделении миграционной службы самопровозглашенной Луганской Народной Республики для подачи заявления на получение российского гражданства

ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. Дополнительные пункты приема документов на получение российского гражданства открыли в городах Ровеньки и Свердловск самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

Ранее в ЛНР заявления на получение российского гражданства принимали Управление миграционной службы, семнадцать его подразделений и два Центра административных услуг в Луганске и Антраците.

"Благодаря совместной работе МВД ЛНР и администраций городов и районов республики, для удобства граждан, открыты дополнительные пункты приема документов для получения гражданства Российской Федерации", - сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что в городах Ровеньки и Свердловск документы на гражданство России будут принимать в центрах административных услуг.

"Данная практика будет продолжена. Совместная работа МВД ЛНР, исполнительных органов ЛНР и органов местного самоуправления Луганской народной республики ведется постоянно", - дополнили в МВД.

Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.