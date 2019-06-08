Как правительство собирается поднимать село

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Александр Лесных. Правительство России утвердило и опубликовало программу развития села, разработанную по поручению президента. Что изменится в российской глубинке в ближайшие годы, какие возможности откроются у тех, кто там живет, — в материале РИА Новости.

Роль в экономике и качество жизни

Государственная программа комплексного развития сельских территорий рассчитана на пять лет, и с 2020 года правительство готово потратить на ее выполнение целых 2,3 триллиона рублей. Несмотря на то что подъем села не попадает в перечень так называемых майских указов, в правительстве новую программу уже окрестили нацпроектом, что справедливо. Ведь в сельской местности сейчас проживает четверть населения России, а аграрная отрасль не только кормит страну, но и дает один из самых высоких показателей прироста экспорта.

"Есть результаты, которыми мы по праву можем гордиться. Наши аграрии сегодня не только вернули себе российский продовольственный рынок, но и наращивают экспорт, это тоже всем известно, причем быстрее большинства других отраслей экономики. За прошлый год он увеличился на 20 процентов и достиг 25 миллиардов долларов". Дмитрий Медведев Премьер-министр России Премьер-министр России

Качество жизни сельчан оставляет желать лучшего. В ходе недавнего заседания правительственной комиссии Дмитрий Медведев напомнил, что центральное водоснабжение есть только в 40 процентах населенных пунктов, а по асфальтированным дорогам можно добраться лишь до трети российских сел.

В то же время соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского населения (сумма денежных доходов, потраченных накоплений, заемных средств и натуральных поступлений) составляет 68 процентов. Иными словами, сельские домохозяйства зарабатывают на треть меньше, чем городские.

В правительстве уверены, что поднять уровень жизни села можно только за счет комплексного подхода к решению накопившихся проблем. Поэтому новая программа разбита на несколько пунктов: поддержка строительства жилья, содействие занятости, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройство территорий.

Кому на селе жить хорошо

Субсидии на жилищное строительство начиная со следующего года смогут получить как местные жители, нуждающиеся в улучшении условий, так и горожане, желающие переехать в село. Причем право на такую поддержку имеют не только граждане, непосредственно занятые в производстве сельскохозяйственной продукции, но и работники социальной сферы — здравоохранения, образования, соцобслуживания, культуры и спорта.

Однако деньги на возведение жилья будут выделяться только через год после заключения трудового договора или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, размер субсидии составит не более 70 процентов стоимости дома, остальное работнику придется оплатить самостоятельно: за счет кредита или из собственных средств, включая материнский капитал.

Больше всего на жилищную поддержку потратят в арктической зоне (Карелия, Коми, Архангельская и Мурманская области, Красноярский край, Ямало-Ненецкий и Чукотский округа) — 219 миллиардов рублей за пять лет. Дальнему Востоку выделят 171 миллиард, Северо-Кавказскому федеральному округу — 42 миллиарда, Калининградской области — 62,2 миллиарда, Крым получит 2,5 миллиарда и отдельно Севастополь — 40 миллионов рублей.

В документе отмечается, что за пять лет действия программы будет построено 2,34 миллиона квадратных метров жилья для 25,5 тысячи сельских семей, в результате чего доля благоустроенных домов в российских селах вырастет с 32,6 до 50 процентов.

Ученье — свет

Другая подпрограмма призвана обеспечить село необходимыми кадрами. Расчет здесь делается не столько на привлечение городских специалистов, сколько на профессиональную подготовку местных жителей.

Для этого в ближайшие пять лет компаниям и индивидуальным предпринимателям, направляющим сотрудников на учебу в подведомственные Минсельхозу вузы, государство будет компенсировать 30 процентов стоимости обучения студентов. Единственное ограничение — срок поддержки каждого работника не должен превышать пяти лет.

Ученические договоры сегодня часто встречаются в нефтегазовой отрасли — когда крупные компании компенсируют студентам обучение в профильных вузах, а те, в свою очередь, обязуются после окончания университета отработать на предприятии в течение какого-то срока.

По этой же программе государство вернет сельским работодателям 30 процентов затрат на зарплаты и оплату проживания студентов сельскохозяйственных вузов, проходящих производственную практику в их компании.

Самая большая сумма на развитие кадрового потенциала уйдет на Дальний Восток — 8,5 миллиарда рублей за пять лет. На втором месте Калининградская область с 1,2 миллиарда рублей, далее идут СКФО с 985 миллионами, арктическая зона с 620 миллионами рублей. Еще 120 миллионов придется на Крым.

Газ, дороги и лужайки

Оставшиеся три подпрограммы касаются развития инженерной и транспортной инфраструктуры, а также благоустройства. Так, значительные расходы предусмотрены на возведение распределительных газовых сетей и локальных водопроводов.

На строительство асфальтированных дорог регионам будут выделяться субсидии из расчета десять миллионов рублей на километр дороги, "ведущей от существующей дорожной сети к общественно значимым объектам сел". Причем для различных областей эта сумма будет умножаться на повышающие коэффициенты. Самый высокий множитель, 2,98, будет применяться к Дальневосточному региону.

Что касается благоустройства, правительство опубликовало цифры только на первые два года. Регионам арктической зоны, Дальнего Востока, СКФО, Калининградской области, Крыму и Севастополю выделят 2,1 миллиарда рублей. На эти деньги будут строиться зоны отдыха, детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, приспособления для комфортного перемещения маломобильных граждан, площадки для сбора бытовых отходов и многое другое.