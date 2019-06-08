Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T20:54Z
https://ria.ru/20190608/1555381447.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155001/07/1550010705_0:71:2928:1718_1036x0_80_0_0_ca916449123a5b9860b9e1b1e47f054b.jpg
РИА Новости
Культура

Актриса и продюсер Марго Робби назвала слово, которое бесит ее больше всего

07:08
3167
© AFP 2019 / Valerie MaconМарго Робби на церемонии вручении премии Гильдии киноактеров США
Марго Робби на церемонии вручении премии Гильдии киноактеров США
© AFP 2019 / Valerie Macon
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости Американская актриса и продюсер сказала, что ненавидит, когда ее называют "секс-символом", сообщает Vogue.
"Я чувствую себя глупо, что вообще говорю об этом: есть вещи и пострашнее, но я не "секс-символ", - сказала актриса. - Когда я вхожу в комнату, никто не застывает и не сворачивает голову с возгласом "WOW!". Люди, которые со мной хорошо знакомы, знают об этом. Если бы меня попросили описать себя одним словом, то это уж точно будет не оно".
Поклонники Марго Робби ждут ее появления в триллере Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" и супергеройском боевике от DC "Хищные птицы".
У актрисы также есть своя продюсерская компания Luckychap, которую Робби основала вместе с мужем Томом Акерли, подругой детства Софией Керр и режиссером Джози Макнамарой.
Марго Робби получила известность благодаря работам в фильмах: "Волк с Уолл-Стрит" (2013 год), "Фокус" (2015 год), "Отряд самоубийц" (режиссер Дэвид Эйер, 2016 год), "Две королевы" (2018 год) и другие. За главную роль в "Тоня против всех" (2017 год) актрису номинировали на премию "Оскар".
Трейлер нового фильма Квентина Тарантино Однажды в Голливуде
20 марта, 20:49
Трейлер "Однажды в Голливуде" Тарантино появился в Сети
001001
DC ComicsКвентин ТарантиноКультура
Рекомендуем
Американская певица Мадонна во время своего тура Sticky and Sweet в Мехико. 29 ноября 2008 года
Мадонна "сожгла" рэпера-трансвестита в новом клипе
РИА
Новости
Израильская актриса Гал Гадот
"Чудо-женщина" Галь Гадот померила золотую броню
Режиссер Вуди Аллен
Вуди Аллен приедет в Испанию снимать новый фильм
Актер Сергей Безруков во время интервью в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. 10 июня 2018
Сергей Безруков поздравил А.С. Пушкина с днем рождения
Лента
новостей
Указатель туалета
В Китае кафе привлекает посетителей креативными туалетами
Певица Полина Гагарина выступает на церемонии торжественного открытия Петербургского международного экономического форума
"Улыбка мне не подходит". Полина Гагарина показала детское видео
Протарас, Кипр
Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
"Памятник себе воздвиг нерукотворный". Что вы знаете о Пушкине?
Кадр из фильма Рокетмен
Финал "Людей Икс", сокращенный "Рокетмен" и "Дом-2" в хорошем кино
Александр Панкратов-Черный на чрезвычайном съезде Союза кинематографистов в Москве
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Панкратова-Черного
Туристы фотографируют лису в заброшенном городе Припять, недалеко от Чернобыльской АЭС, Украина
Почему в Чернобыле туристический бум
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:17Минск хочет договориться с Россией о компенсации из-за налогового маневра
12:14Зеленский провел неформальную встречу с журналистами
12:07В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев
12:06Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии продюсера
12:01В Белоруссии рассказали о проблемных сферах в интеграции с Россией
11:59Российские турагенты рассказали о своих любимых странах
11:57В Минздраве оценили перспективы проекта об онлайн-торговле лекарствами
11:57Ученые назвали способ понизить артериальное давление
11:54Вице-президент Венесуэлы анонсировал визит в страну российской делегации
11:53В Роспотребнадзоре назвали возможную причину отравления людей в Дзержинске
11:53Филиппины рассчитывают на встречу Путина и Дутерте до конца года
11:52СК опубликовал кадры задержания депутата заксобрания Красноярского края
11:51В Алтайском крае открывается международный туристско-спортивный фестиваль
11:49На Синае ликвидировали экстремистов, причастных к нападению на полицейских
11:47При пожаре в свердловской колонии пострадало одно жилое помещение
11:47Делегацию из стран ЕС поразило величие Крымского моста
11:45В Москве объявили "оранжевый" уровень опасности из-за жары
11:43Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты России и Белоруссии
11:43В Киргизии митингующие потребовали прекратить политические преследования
11:29Демпартия Молдавии обвинила Додона в предательстве
Лента новостейМолния