Актриса и продюсер Марго Робби назвала слово, которое бесит ее больше всего

"Я чувствую себя глупо, что вообще говорю об этом: есть вещи и пострашнее, но я не "секс-символ", - сказала актриса. - Когда я вхожу в комнату, никто не застывает и не сворачивает голову с возгласом "WOW!". Люди, которые со мной хорошо знакомы, знают об этом. Если бы меня попросили описать себя одним словом, то это уж точно будет не оно".