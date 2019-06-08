Актриса и продюсер Марго Робби назвала слово, которое бесит ее больше всего

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости Американская актриса и продюсер сказала, что ненавидит, когда ее называют "секс-символом", сообщает Vogue.
"Я чувствую себя глупо, что вообще говорю об этом: есть вещи и пострашнее, но я не "секс-символ", - сказала актриса. - Когда я вхожу в комнату, никто не застывает и не сворачивает голову с возгласом "WOW!". Люди, которые со мной хорошо знакомы, знают об этом. Если бы меня попросили описать себя одним словом, то это уж точно будет не оно".
Поклонники Марго Робби ждут ее появления в триллере Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" и супергеройском боевике от DC "Хищные птицы".
У актрисы также есть своя продюсерская компания Luckychap, которую Робби основала вместе с мужем Томом Акерли, подругой детства Софией Керр и режиссером Джози Макнамарой.
Марго Робби получила известность благодаря работам в фильмах: "Волк с Уолл-Стрит" (2013 год), "Фокус" (2015 год), "Отряд самоубийц" (режиссер Дэвид Эйер, 2016 год), "Две королевы" (2018 год) и другие. За главную роль в "Тоня против всех" (2017 год) актрису номинировали на премию "Оскар".
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