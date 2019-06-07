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РИА Новости
Мурманская область

Врио главы Мурманской области считает северян открытыми людьми

Вчера, 23:59
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкврио губернатора Мурманской области Андрей Чибис
врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Живущие на севере люди очень доброжелательные, открытые, знающие себе цену, нуждающиеся в честной позиции, рассказал в интервью РИА Новости в рамках петербургского экономического форума врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, вступивший в эту должность в конце апреля.
По словам Чибиса, который до назначения в апреле работал заместителем министра строительства РФ, за короткое время руководства регионом он убедился в том, что живущие на севере люди обладают особым характером и особыми качествами.
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"Это люди более открытые, очень доброжелательные, люди со стержнем. Их на мякине не проведешь. Это люди, которые знают себе цену. Я с первых дней удивился открытости людей, их позитиву. Они конструктивные, готовы доверять, но и нуждаются в честной позиции. Если договариваешься – надо выполнять", - сказал Чибис.
Он отметил, что с первых дней работы много общался с жителями городов региона: в ходе организованных встреч, на улицах и во дворах, а также в социальных сетях, которые в современном мире стали важным инструментом для любого руководителя.
"Новые технологии дают возможность быть открытым. Соцсети – самая крутая обратная связь. Те комментарии, которые я вижу, конструктивны, фейковых не очень много. Это связь моментальная. Она дает возможность увидеть локальную боль и проблему, и иногда приходится вмешиваться, потому что люди не достучались, им не помогли", - пояснил Чибис, у которого есть активные аккаунты во многих социальных сетях.
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Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Мурманская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)Андрей ЧибисМурманская областьОбщество
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