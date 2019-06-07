Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T23:54Z
https://ria.ru/20190607/1555396813.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153077/16/1530771641_0:69:3071:1796_1036x0_80_0_0_8b51793191f8d9c46c00a7ca10c02712.jpg
РИА Новости
Мурманская область

Власти Мурманской области выработали меры по уходу от мазутной зависимости

Вчера, 23:54
73
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкврио губернатора Мурманской области Андрей Чибис
врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Уход от мазутной зависимости в сфере ЖКХ – одна из главных задач, стоящих перед Мурманской областью, и руководство региона разрабатывает различные варианты по минимизации затрат на отопление городов, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис в рамках ПМЭФ.
"Одна из главных - тема тепла. Очень дорого. Зима длинная, а один из самых дорогих видов топлива - мазут. Это игла, которая есть, это и безобразное отношение к потреблению энергии. В сильный мороз все окна в многоквартирных домах приоткрыты. Это не люди виноваты, в квартирах жарко", - отметил Чибис и пояснил, что такая ситуация сложилась и во многих учреждениях - больницах, детсадах и школах.
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Вчера, 23:52
Врио главы Мурманской области призвал переходить к системной работе
При этом в районе теплотрасс нередко рядом с метровыми сугробами зимой соседствует зеленая трава - теплопотери, которые оплачивает население и бюджет области, огромны. "Мы отапливаем воздух. Здесь есть быстрые решения – адекватное погодное регулирование в многоквартирных домах, и надо помочь собственникам эту проблему решать… Программа по домам, где потребление отличается от адекватного, где выставляется перерасчет, - там надо помогать, собирать собственников, ставить инфраструктуру - погодное регулирование окупается", - пояснил врио главы региона.
По словам Чибиса, власти области прорабатывают шаги, которые позволят сократить теплопотери, а также перейти на более дешевые виды топлива, в частности природный газ и электричество - например, Кольская АЭС может электричество вырабатывать дополнительно.
врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Вчера, 23:59
Врио главы Мурманской области считает северян открытыми людьми
"Мы уже нашли способ вместе с Минэнерго РФ, как это сделать напрямую, чтобы более дешевая энергия шла на электрообогрев. Это RDF топливо - мусор, который перерабатывается на нашем мусоросортировочном комплексе, - оно уже готово, чтобы использовать его в качестве топлива на котельной. Это уголь – у нас серьезная перевалка угля. Надо постепенно отказываться от этой зависимости, потому что цена мазута будет расти. Ну и конечно, мы в этом году заключим соглашение напрямую с Роснефтью, чтобы минимизировать посредников на закупки мазута, чтобы уменьшить эти издержки", - добавил врио главы региона.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
000000
Обсудить 0
Мурманская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)Андрей ЧибисМинистерство энергетики РФМурманская областьЭкономика
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:52Ученые назвали напиток, полезный для сердца
16:47Вечером в Москве пройдет дождь с грозой
16:44В Подмосковье пилот пострадал при жесткой посадке легкомоторного самолета
16:43Москалькова готова направить запросы по делу журналиста Голунова
16:41Босния и Герцеговина заинтересовалась поставками газа по "Турецкому потоку"
16:23В Азербайджане самолет совершил экстренную посадку из-за непогоды
16:19Комиссия СПЧ и Союз журналистов Москвы призвали проверить дело Голунова
16:10Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби
16:10Глава Фонда развития моногородов оценила проект "улица Никольская"
16:08Вице-губернатор Подмосковья рассказала о планах по развитию в сфере туризма
16:07СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области
16:07В МЭР отметили высокую квалификацию уезжающих на ПМЖ за рубеж россиян
16:05В ЛНР обвинили Киев в попытке сорвать разведение сил у Станицы Луганской
16:01ВСУ увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе, заявили в ДНР
15:53Мурманское отделение ЕР выдвинуло Чибиса на пост главы региона
15:53Число трудоспособных россиян к 2025 году уменьшится на два миллиона человек
15:49Молдавские депутаты выбрали спикера парламента
15:45Децл получил премию "Муз-ТВ" посмертно
15:37От "Яблока" на выборы в Мосгордуму выдвинулись 16 кандидатов
15:36Спикер Рады оценил шансы Украины вступить в ЕС с 2025 года
Лента новостейМолния