Врио главы Мурманской области призвал переходить к системной работе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Наведение порядка на улицах и во дворах городов Мурманской области должно стать не "подвигом", а ежедневной системной работой, результат которой будет очевиден для каждого жителя, сказал в интервью РИА Новости врио губернатора региона Андрей Чибис в рамках Петербургского экономического форума.

По словам Чибиса, который возглавил область в конце апреля, сменив на посту губернатора Марину Ковтун, ушедшую в отставку по собственному желанию, ситуация в регионе оказалась "не такой радужной, как на первый взгляд".

Первая проблема, которой пришлось заниматься новому главе – уборка заснеженных улиц и дворов. По словам Чибиса, наведение порядка в этой сфере не потребовало дополнительных финансовых затрат. "Потребовалось вовлечение в эту проблему всех ответственных, исключение из оборота тезиса "это не наши полномочия", - сказал Чибис.

Он вспомнил о том, как в первые дни работы в регионе садился за руль и объезжал дворы города, чтобы лично проверить ситуацию. В период активного таяния снега пришлось спешно решать проблему очистки городов от скопившегося мусора, уборки накопившегося за зиму песка на улицах.

"И когда я спросил, когда мы приведем в порядок наши города, услышал – "к началу августа все будет убрано". То есть к началу новой зимы. Я сказал – нет, так не годится. Центральные части городов (поручил убрать) к 5 мая, чтобы День Победы встретить, как положено. А спальные районы – к 1 июня. И это была непростая задача", - рассказал Чибис.

Он отметил, что его подчиненные не поверили, что он лично будет проверять качество уборки, что обратится к жителям за поддержкой, что будет мониторить социальные сети.

"И постепенно это дало результат – общаясь с людьми, я слышу – "Почему так раньше нельзя было?". Мы ведь не купили новую технику (хотя в будущем планируем), просто мобилизовались вместе и сделали все в режиме системной работы, а не в режиме подвига. Наша задача теперь – уйти от системы подвига к наведению порядка – это то, что видят и чувствуют люди", - считает Чибис.

Он добавил, что изменение отношения к состоянию городов со стороны местных властей и жителей – процесс не быстрый, но неизбежный: в современных условиях хозяйское отношение, в том числе, определяет благополучие населения.