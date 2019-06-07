МВД опровергло сообщения СМИ о намеренных фальсификациях по делу Голунова

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Московское МВД выразило несогласие с утверждениями некоторых СМИ о фальсификациях во время предварительного следствия по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщается на Московское МВД выразило несогласие с утверждениями некоторых СМИ о фальсификациях во время предварительного следствия по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщается на сайте ведомства.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело, Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.

На сайте МВД сообщается, что вследствие допущенной сотрудником главка ошибки, размещен комментарий, что все фотографии изъятых предметов сделаны при осмотре жилища задержанного. В действительности только одна фотография сделана в квартире Голунова. По данному факту назначена служебная проверка.

"В то же время выражаем несогласие с утверждениями отдельных представителей СМИ о намеренных фальсификациях, допущенных в ходе предварительного следствия", - говорится в сообщении.