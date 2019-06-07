Глава Чувашии рассказал на ПМЭФ об инвестпривлекательности республики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Внешнеторговый оборот Чувашии в 2018 году составил 550 миллионов долларов, республика привлекает инвесторов, заявил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава республики Михаил Игнатьев.

"С каждым годом Чувашия развивает международное сотрудничество. Так, внешнеторговый оборот в прошлом году составил 550 миллионов долларов. Количество участников внешнеэкономической деятельности увеличилось примерно на 17%, количество экспортеров - почти на 20%. Это хорошие цифры", - сказал Игнатьев.

По его словам, Чувашия привлекает инвесторов благоприятным деловым климатом и наличием высококвалифицированных кадров.

"Бизнес всегда смотрит, есть ли кадры. Мы специалистов готовим и будем готовить, огромные средства вкладываем в обучение, поскольку это - инвестиции в человеческий капитал", - отметил глава республики.

Он отметил, что в Чувашии пока недостаточно высокотехнологичных производств, которые были бы привлекательны для молодежи.

"Задача органов власти и предпринимательского сообщества - открывать все больше производств с высокой производительностью труда, которая обеспечит выплату достойного уровня зарплаты. В качестве примера можно привести производство солнечных батарей на заводе "Хевел", где средний уровень зарплаты - не менее 70 тысяч рублей. Это очень хороший показатель для нашей республики", - рассказал Игнатьев.

Он подчеркнул, что помимо достойных зарплат люди хотят иметь комфортную городскую среду и высокий уровень медицины. "В Чувашии с этим все хорошо. Более того, у нас развивается медицинский туризм – даже из Москвы к нам приезжают зубы вылечить, потому что качество высокое, а цены гораздо ниже", - сообщил глава региона.

Говоря о результатах первого дня работы на ПМЭФ, Игнатьев отметил подписанное соглашение со Сбербанком, которое касается как физлиц, так и представителей бизнеса, а также кредитное соглашение о выделении финансирования в сумме 4,5 миллиарда рублей на строительство нового производства перекиси водорода в Новочебоксарске на площадке завода "Химпром".