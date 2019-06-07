РВК и САФУ будут сотрудничать в подготовке технологических предпринимателей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) и Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ) разработают трёхлетнюю дорожную карту подготовки технологических предпринимателей, соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение о сотрудничестве при развитии технологического предпринимательства в САФУ подписали ректор университета Елена Кудряшова и генеральный директор РВК Александр Повалко. Оно предусматривает разработку дорожной карты на ближайшие три года, в рамках которой в университете будут реализованы образовательные и инновационно-предпринимательские программы, в том числе в интересах Национальной технологической инициативы (НТИ), говорится в релизе РВК.

Уточняется, что первым шагом станет включение курса "Инновационная экономика и технологическое предпринимательство", разработанного РВК, в учебную программу САФУ. Задача курса — научить студентов процессу разработки высокотехнологичных продуктов или услуг, создания собственного стартапа и реализации коммерческих НИОКР. Обучение студентов начнется в сентябре 2020 года. Вуз рассматривает возможность учета студенческих стартапов в качестве выпускных квалификационных работ.

В университете также планируется открыть совместные программы дополнительного образования и повышения квалификации по направлениям "рынков будущего".

"Российские университеты активно внедряют программы развития студенческого технологического предпринимательства, следующим шагом должно стать формирование региональных предпринимательских экосистем. САФУ как один из ведущих вузов страны имеет все возможности для того, чтобы адаптировать новейшие образовательные практики, расширять кооперацию с бизнесом и создавать базу для развития и коммерциализации технологий", ― отметил Повалко, слова которого приводятся в сообщении.