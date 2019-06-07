Губернатор Югры прокомментировала открытие филиала Малого театра в Когалыме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Открытие филиала Малого театра в Ханты-Мансийском автономном округе - важное событие для региона, особенно учитывая объявленный главой государства Год театра в России, заявила губернатор Югры Наталья Комарова РИА Новости в ходе Петербургского экономического форума.

Открытие филиала Малого театра в Когалыме состоялось 22 марта. Проект был реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между нефтяной компанией "Лукойл", министерством культуры России, Малым театром, правительством автономного округа и администрацией города.

"Это очень важно. Открытие любого театра - событие, а открытие филиала Малого театра в одном из регионов России - это, как бы сказали театралы, всероссийская премьера. Думаю, мы не преувеличиваем, давая такие характеристики. Важно, что в Год театра это событие состоялось. Мы получили возможность непосредственно общаться со старейшим театром напрямую", - сказала Комарова.

Она также отметила, что открытие филиала Малого театра в Когалыме связало прошлое и будущее Югры, где обряды коренных народов Севера, в частности Медвежьи игрища, считаются древнейшими театральными представлениями.

Ранее власти региона сообщали, что строительство новой сцены в Когалыме велось два года. Ее основой стало здание культурно-досугового комплекса "Янтарь", которое полностью обновилось, в частности были выстроены новый зрительный зал на 300 мест и сцена, отвечающая всем современным профессиональным требованиям. Сообщалось, что труппа филиала Малого театра в Когалыме будет состоять из выпускников театрального училища имени Щепкина.