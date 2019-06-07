Смоленская область планирует бизнес-миссии в Германию, Турцию и Австрию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Смоленская область в 2019 году планирует бизнес-миссии в Германию, Турцию и Австрию с целью переговоров о размещении на территории российского региона предприятий деревообрабатывающей и пищевой промышленности, сообщил губернатор Алексей Островский в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он подчеркнул, что власти в поиске инвесторов и продвижении региона задействуют "все возможные инструменты и в России, и за рубежом".

"В этом году у нас запланированы официальные визиты делегации от администрации Смоленской области в Германию, Турцию и Австрию. Часть из них, например, в Германию и Турцию, состоится уже в июне. Основная цель данных мероприятий – развитие экспортного потенциала предприятий Смоленской области и переговоры по локализации на территории региона предприятий деревообрабатывающей и пищевой промышленности. Та же самая цель преследуется и при визите в Австрию", - рассказал глава региона.

Он отметил, что власти также оказывают поддержку компаниям, работающим в регионе, по продвижению их продукции за рубеж.

"В частности, в октябре состоится международная бизнес-миссия предприятий-экспортеров региона в Чешскую республику", - проинформировал Островский. Он добавил, что в декабре местные предприниматели отправятся во Вьетнам.