Смоленская область планирует бизнес-миссии в Германию, Турцию и Австрию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Смоленская область в 2019 году планирует бизнес-миссии в Германию, Турцию и Австрию с целью переговоров о размещении на территории российского региона предприятий деревообрабатывающей и пищевой промышленности, сообщил губернатор Алексей Островский в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
Он подчеркнул, что власти в поиске инвесторов и продвижении региона задействуют "все возможные инструменты и в России, и за рубежом".
"В этом году у нас запланированы официальные визиты делегации от администрации Смоленской области в Германию, Турцию и Австрию. Часть из них, например, в Германию и Турцию, состоится уже в июне. Основная цель данных мероприятий – развитие экспортного потенциала предприятий Смоленской области и переговоры по локализации на территории региона предприятий деревообрабатывающей и пищевой промышленности. Та же самая цель преследуется и при визите в Австрию", - рассказал глава региона.
Он отметил, что власти также оказывают поддержку компаниям, работающим в регионе, по продвижению их продукции за рубеж.
"В частности, в октябре состоится международная бизнес-миссия предприятий-экспортеров региона в Чешскую республику", - проинформировал Островский. Он добавил, что в декабре местные предприниматели отправятся во Вьетнам.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром ПМЭФ.