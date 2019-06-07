Высокотехнологичные компании Сибири смогут получить поддержку в рамках НТИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Высокотехнологичные компании Сибири смогут получить поддержку в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ), соответствующее соглашение о намерениях заключено на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации НТИ подписаны между Российской венчурной компанией (РВК) и Межрегиональной ассоциацией "Сибирское соглашение".

Согласно документу, высокотехнологичные компании Сибирского федерального округа (СФО) смогут получать финансовую и нефинансовую поддержку по линии НТИ. При этом программы поддержки бизнеса на данный момент предполагают возможность грантового и инвестиционного финансирования проектов в размере до 500 миллионов рублей.

Стороны также договорились о реализации на территории СФО программ подготовки кадров для рынков НТИ, технологических брокеров и технологических предпринимателей, а также развития в регионах Сибири инновационной экосистемы. Кроме того, соглашение предполагает активное внедрение в регионах СФО передовых технологических решений по ключевым аспектам НТИ, включая беспилотный транспорт, медицинские и нейротехнологии, новые источники энергии и другие прорывные направления.

Генеральный директор РВК Александр Повалко подчеркнул, что его компания в настоящий момент расширяет набор инструментов для поддержки бизнеса в рамках НТИ. "Мы заинтересованы в формировании широкого пула высокотехнологичных компаний с продуктами различных стадий зрелости — от прототипа до вывода на рынок, при этом обязательным критерием является экспортный фокус и нацеленность на глобальное лидерство", - приводятся его слова в релизе.