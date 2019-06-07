Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ

Комментарий она закончила нецензурно, добавив, что готова заплатить и пять тысяч рублей за мат.

Товарищество собственников жилья "Большие Каменщики" подало на певицу в суд в начале 2019 года. Задолженность Милявской составила около 609 тысяч рублей, также она должна была заплатить пени в размере 100 тысяч рублей и госпошлину. Певица настаивает на том, что оплатила все оказанные ей коммунальные услуги.