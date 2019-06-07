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РИА Новости

Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ

Вчера, 23:17
21189
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Певица Лолита Милявская эмоционально отреагировала на решение суда о взыскании с нее 720 тысяч рублей задолженности ЖКХ.
"Когда в суд ТСЖ не приносит документы, по которым можно сделать расчет и проверить самостоятельно правильность начислений, когда паркинг отапливается обраткой, а тебе выставляют счет за отопление <…> и милая судья внимательно слушает и записывает, тогда появляется решение, что ты должна 720 (тысяч рублей. — Прим. ред.)", — возмутилась артистка в Instagram.
Комментарий она закончила нецензурно, добавив, что готова заплатить и пять тысяч рублей за мат.
Товарищество собственников жилья "Большие Каменщики" подало на певицу в суд в начале 2019 года. Задолженность Милявской составила около 609 тысяч рублей, также она должна была заплатить пени в размере 100 тысяч рублей и госпошлину. Певица настаивает на том, что оплатила все оказанные ей коммунальные услуги.
Церемония награждения победителей конкурса Марка № 1 в России-2014
5 июня, 19:59
Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ
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Обсудить 18
Шоу-бизнесЛолита Милявская
Популярные комментарии
бедная женщина...а субсидии получить не пробовала?((....стоянки с отоплением, обратка, не обратка... Купи жилье подешевше и будет щастье...
7 июня, 23:22
Наталья Бурова
1760002
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