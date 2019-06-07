Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Певица Лолита Милявская эмоционально отреагировала на решение суда о взыскании с нее 720 тысяч рублей задолженности ЖКХ.
"Когда в суд ТСЖ не приносит документы, по которым можно сделать расчет и проверить самостоятельно правильность начислений, когда паркинг отапливается обраткой, а тебе выставляют счет за отопление <…> и милая судья внимательно слушает и записывает, тогда появляется решение, что ты должна 720 (тысяч рублей. — Прим. ред.)", — возмутилась артистка в Instagram.
Комментарий она закончила нецензурно, добавив, что готова заплатить и пять тысяч рублей за мат.
Товарищество собственников жилья "Большие Каменщики" подало на певицу в суд в начале 2019 года. Задолженность Милявской составила около 609 тысяч рублей, также она должна была заплатить пени в размере 100 тысяч рублей и госпошлину. Певица настаивает на том, что оплатила все оказанные ей коммунальные услуги.