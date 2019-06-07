Якутия намерена к 2022 году улучшить транспортную инфраструктуру

ЯКУТСК, 7 июн – РИА Новости. Якутия для развития туризма к 2022 году намерена значительно улучшить транспортную инфраструктуру, заявил глава республики Айсен Николаев в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

"К 2022 году мы хотим выйти с определенными результатами по серьезному улучшению транспортной инфраструктуры. То есть по налаживанию работы аэропорта "Якутск", окончанию ремонта взлетно-посадочной полосы, реконструкции международного терминала, по строительству и реконструкции ряда аэропортов в районах Якутии, в особенности тех, которые пользуются интересом со стороны туристов, строительству объектов туристической инфраструктуры, в первую очередь, с привлечением частных инвестиций", - отметил Николаев.

По его словам, у региональных властей "достаточно четко сформулированное видение на развитие туризма".

"Опять же, и в Якутске гостиничные комплексы надо строить, и в Оймяконе, Полюсе холода, куда сегодня достаточно большой поток туристов, конечно, должны быть построены комфортабельные гостиницы, чтобы принимать иностранных и российских туристов", - добавил он.

Ранее сообщалось, что минпредпринимательства Якутии и федеральный туроператор "Колмар-Тур" планируют организацию совместных туристических маршрутов и выставок, реализацию проектов, направленных на увеличение потока туристов в регион.