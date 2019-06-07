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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Объем иностранных инвестиций в Якутии в 2018 году составил $380 миллионов

Вчера, 23:09
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CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
ЯКУТСК, 7 июн – РИА Новости. Объем иностранных инвестиций в Якутии за 2018 год составил 380 миллионов долларов, сообщил глава республики Айсен Николаев в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Объем иностранных инвестиций в Якутии в прошлом году – 380 миллионов долларов. Не скажу, что это большая цифра. При этом мы не считаем инвестиции глобальных государственных компаний. Мы видим, что в последнее время к нам идет достаточно серьезный поток от азиатских партнеров, в первую очередь, Японии, с которой мы успешно сотрудничаем", - отметил он.
Николаев отметил, что республика надеется, что в 2019 году будут сделаны шаги по достижению успеха на китайском направлении. "Я считаю, что уровень отношений между Якутией и Китаем, к сожалению, пока еще недостаточно развит, мог бы быть гораздо больше", - поделился Николаев.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Республика Саха (Якутия)Петербургский международный экономический форум (фонд)Айсен НиколаевЯкутия
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