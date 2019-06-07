Глава Якутии назвал сроки строительства моста через Лену

"На сегодняшний день, к счастью, необходимость моста практически никем не оспаривается. Практически за год работы мы согласовали с основными федеральными министерствами… Есть ряд положительных заключений от министерств экономики, транспорта. Сейчас у нас идет работа с министерством финансов РФ. Не скажу, что все просто, но так оно и должно быть, проект очень большой, дорогой… Думаю, что в течение 2019 года на логический уровень выведем... По нашим оптимистичным прогнозам, хотим, чтобы строительство моста было завершено в 2024 году", - рассказал Николаев.