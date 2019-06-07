Глава Якутии назвал сроки строительства моста через Лену

ЯКУТСК, 7 июн – РИА Новости. Мост через реку Лену, по прогнозам, будет построен в 2024 году, сообщил глава республики Айсен Николаев в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что по оценкам правительства республики, стоимость строительства моста составит около 60-65 миллиардов рублей.
"На сегодняшний день, к счастью, необходимость моста практически никем не оспаривается. Практически за год работы мы согласовали с основными федеральными министерствами… Есть ряд положительных заключений от министерств экономики, транспорта. Сейчас у нас идет работа с министерством финансов РФ. Не скажу, что все просто, но так оно и должно быть, проект очень большой, дорогой… Думаю, что в течение 2019 года на логический уровень выведем... По нашим оптимистичным прогнозам, хотим, чтобы строительство моста было завершено в 2024 году", - рассказал Николаев.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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