Власти ЯНАО предоставят многодетным семьям льготные авиабилеты на юг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Многодетные семьи из Ямало-Ненецкого автономного округа благодаря поддержке региональных властей могут воспользоваться льготными билетами на авиарейсы, в том числе на южные направления, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава автономного округа отметил, что для жителей северных регионов актуальным вопросом остаются поездки в теплые края, особенно в летний период, поэтому вопрос поддержки ямальцев в этой сфере всегда очень важен для властей округа.

"В целом мы стараемся максимально поддерживать это направление, субсидируем маршруты, но для себя поняли, что необходимо внедрить новый механизм - льготный билет для многодетных семей. Сегодня наши семьи могут по льготной цене - 2,5 тысячи рублей - улететь в любую точку, куда летает авиакомпания "Ямал", в том числе на юг: Крым, курорты Краснодарского края", - сказал Артюхов.

Он добавил, что эта мера поддержки уже нашла "очень позитивные отклики" со стороны ямальских семей.

По данным региональных властей, льготные билеты распространяются на детей из многодетных семей в возрасте от двух до 18 лет по 28 направлениям, которые на Ямале определили в результате анализа популярности авиарейсов. Воспользоваться подобной льготой можно один раз в год при проезде к месту отдыха и обратно. Данные о семьях, которым она положена, уже внесены в систему бронирования билетов, поэтому скидка формируется автоматически.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.