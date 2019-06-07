Актриса из "Игры престолов" назвала виновного в появлении кофе в кадре

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Актриса Софи Тернер, сыгравшая в сериале "Игра престолов" Сансу Старк, рассказала в Актриса Софи Тернер, сыгравшая в сериале "Игра престолов" Сансу Старк, рассказала в интервью Конану О’Брайану, кто оставил в кадре стакан кофе.

Актриса призналась, что об этом киноляпе она слышит больше, чем о финале сезона в целом. По ее словам, кофе забыл убрать ее коллега Кит Харрингтон, исполнивший в киносаге роль Джона Сноу.

"Там сидел Кит. Вначале я подумала, что это Эмилия (Кларк. — Прим. ред.) оставила, но на нее это не похоже. Кит ленивый, думаю, это он сделал", — заявила Тернер под смех зала.