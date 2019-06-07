Гуаидо опроверг данные об участии в новой встрече по Венесуэле в Норвегии

МЕХИКО, 7 июн – РИА Новости. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо в пятницу опроверг данные о своем участии в новой встрече с представителями властей Венесуэлы в Норвегии.
Ранее официальный Осло устроил ряд встреч между представителями властей и оппозиции Венесуэлы. Правительство Норвегии сообщило о достигнутом в ходе переговоров прогрессе.
"Не планируется какая-либо встреча, которая бы не приближала стоящие перед Венесуэлой цели", - приводит радио Union заявление Гуаидо. Основной такой целью он считает уход президента Николаса Мадуро.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
6 июня, 16:50Путин рассказал об отношении к Гуаидо