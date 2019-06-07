Инициативы интеграции России Белоруссии коснутся экономики, заявил Рапота

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Новые инициативы интеграции России и Белоруссии точно коснутся экономики, но в чем они могут заключаться в сфере политики, предположить сложно, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Я уверен в том, что экономика - без сомнения. Что касается политики - не готов пока сказать, что здесь имеется в виду или может быть, потому что если взять военно-политические вопросы, тут никаких проблем нет между двумя государствами. Если брать вопросы взаимодействия в сфере внешней политики - тоже нет. Поэтому какой смысл в это вкладывается, я пока до конца не понимаю", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах ПМЭФ.
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что интеграция России и Белоруссии должна быть более весомой, а также сообщил, что Москва передала Минску свои предложения по интеграции. Позднее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск направил ответные предложения на этот счет. При этом их содержание министр не раскрыл, подчеркнув лишь, что они "охватывают все сферы нашего сотрудничества".
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.