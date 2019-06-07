Инициативы интеграции России Белоруссии коснутся экономики, заявил Рапота

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что интеграция России и Белоруссии должна быть более весомой, а также сообщил, что Москва передала Минску свои предложения по интеграции. Позднее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск направил ответные предложения на этот счет. При этом их содержание министр не раскрыл, подчеркнув лишь, что они "охватывают все сферы нашего сотрудничества".