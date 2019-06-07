Населенный пункт в Донбассе обесточен после обстрела ВСУ, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Населенный пункт Васильевка в пригороде Ясиноватой (подконтрольна самопровозглашенной Донецкой народной республике) обесточен из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 18.10 вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу Васильевку. По уточненным данным, огонь велся с применением минометов калибром 120 миллиметров и противотанковых управляемых ракет. В результате обстрела была повреждена ЛЭП, Васильевка осталась без электроснабжения", - сказал представитель ведомства.