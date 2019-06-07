Девушка уснула в кино и нашла любовь

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Жительница Малайзии встретила будущего бойфренда, уснув во время киносеанса. Об этом сообщает портал Жительница Малайзии встретила будущего бойфренда, уснув во время киносеанса. Об этом сообщает портал Asia One

Девушка написала в соцсети, что перед началом фильма заметила красивого молодого человека, сидевшего рядом с ней. Во время показа она заснула, а через 20 минут обнаружила, что незнакомец держит ее за руку. Девушка попыталась высвободиться, однако парень крепко сжимал ее ладонь.

"Он выпустил ее только в конце фильма, когда стал выходить из кино", — рассказала она, добавив, что молодой человек не оставил ей никаких контактов.

Через некоторое время незнакомец сам нашел ее в соцсетях. Он лайкнул одну из записей девушки в фейсбуке и пригласил ее на свидание.

"Я бы хотела поблагодарить своего друга, который отменил нашу встречу, из-за чего у меня появилась возможность познакомиться с этим парнем", — написала она.

Многие пользователи Сети скептически отнеслись к истории девушки. Некоторые предположили, что, если бы не привлекательная внешность молодого человека, она бы написала заявление в полицию. По мнению других, встреча ей просто приснилась.