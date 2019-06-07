На встрече Путина с бизнесом тему Калви не обсуждали, сообщил Шохин

Президент РСПП Александр Шохин на сессии "Россия-Италия" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019

С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Ситуация с основателем Baring Vostok Майклом Калви на встрече бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным на полях ПМЭФ не обсуждалась, сообщил журналистам глава РСПП Александр Шохин.

Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.

"Не планировалась, что она будет подниматься, она и не поднималась", - ответил Шохин на вопрос поднималась ли тема Калви на встрече.