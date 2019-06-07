Рязанская область подписала на ПМЭФ 11 соглашений почти на 50 млрд рублей

РЯЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Рязанская область за два дня Петербургского экономического форума подписала 11 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестпроектов на сумму около 50 миллиардов рублей, в том числе с МТС и "Роснефтью", сообщает в пятницу правительство региона.

В первый день форума делегация Рязанской области во главе с губернатором Николаем Любимовым подписала девять соглашений. В пятницу регион заключил соглашения с "Роснефтью" и МТС.

Документ о сотрудничестве с МТС подписали Любимов и президент МТС Алексей Корня. Соглашение направлено на установление сотрудничества для развития экономики Рязанской области и реализации национальной программы "Цифровая экономика России", областных социально-экономических программ и привлечения инвестиций в экономику региона.

"МТС занимает на телекоммуникационном рынке преобладающее положение, у компании больше всего абонентов, много сервисов, которые она оказывает не только в сфере связи. Соглашение позволит нам быстрее двигаться вперед в плане расширения информационно-коммуникационных услуг, предоставления доступа к новой инфраструктуре – интернету умных вещей. Это участие в различных национальных проектах, затрагивающих цифровизацию, закрытие зон неустойчивой мобильной связи. Возможности нашего сотрудничества практически безграничные", – сказал Любимов.

Инвестиции МТС за три года оценочно составят около 1 миллиарда рублей и будут направлены на модернизацию базовых станций для увеличения количества абонентов и скорости передачи информации в связи с ростом количества смартфонов и планшетов у жителей и объемов передаваемой информации.

"Компания МТС достаточно успешно взаимодействует с регионом. Сетями МТС покрыто более 80% территории Рязанской области, включая населенные пункты с численностью жителей от 200 человек. Сегодня нам нужно выходить на следующий уровень взаимодействия, "идти" в более сложные продукты цифровой экономики, развития цифровых сервисов. На это и направлено наше соглашение", – сказал Корня.

Он отметил, что сотрудничество с рязанским регионом компания намерена активно развивать, и поблагодарил за взаимопонимание и конструктивные контакты.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Он проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента России. Это площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2018 году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.