Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T23:06Z
https://ria.ru/20190607/1555395402.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155126/39/1551263941_0:77:3117:1830_1036x0_80_0_0_cbb348b5fb29e51fd1be52aad23cdb55.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия при поддержке ВКС отразила масштабную атаку террористов

Вчера, 22:11
10312
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВоеннослужащие сирийской армии на передовых позициях
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях . Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Террористы 6 и 7 июня предприняли попытки атаковать позиции сирийских военных, сообщил на брифинге в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
"С наступлением темного времени суток около 500 боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* и союзных им формирований атаковали позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Джуббайн и Телль-эль-Малах провинции Хама. В наступлении боевиков участвовало шесть танков, четыре боевые машины пехоты, 20 автомобилей повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и другая военная техника", — заявил Купчишин.
Он рассказал, что в ходе оборонительного боя при поддержке ВКС России правительственные силы уничтожили более 120 террористов, пять танков, три БМП и девять пикапов. Кроме того, сирийские военные уничтожили установку реактивной системы залпового огня и два минометных расчета.
Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии
4 июня, 23:25
Сирийские ПВО отразили атаку БПЛА террористов на севере Хамы
Генерал-майор заявил, что 7 июня в 10:45 незаконные вооруженные формирования из Идлибской зоны деэскалации вновь предприняли атаки на позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Корназ и Хамамият провинции Хама. По его словам, в нападении на Корназ участвовало около 80 боевиков и семь пикапов. В атаке на Хамамият приняло участие примерно 60 боевиков при поддержке двух танков, одной БМП и одного пикапа.
"При отражении нападений незаконных вооруженных формирований Вооруженными силами Сирийской Арабской Республики уничтожено более 20 боевиков, один танк и два пикапа", — рассказал Купчишин.
Он добавил, что в целях восполнения боевых потерь незаконные вооруженные формирования проводят перегруппировку сил, перебрасывают подкрепления, вооружения и военную технику. По словам Купчишина, в районе населенного пункта Морек севернее города Хама отмечена концентрация отрядов бандформирований общей численностью около тысячи боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
21721125
Обсудить 7
Война в СирииВоздушно-космические силы РоссииСирияРоссия
Популярные комментарии
Угостили бармалеев на славу молодцы.... Чую скоро ещё те за добавкой придут
7 июня, 23:13
Мимолётное ВиДеньЕ
600004
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:56Германия может стать страной-гостем ПМЭФ в 2025 году
16:54СЖР будет внимательно следить за делом журналиста Голунова
16:52Ученые назвали напиток, полезный для сердца
16:47Вечером в Москве пройдет дождь с грозой
16:44В Подмосковье пилот пострадал при жесткой посадке легкомоторного самолета
16:43Москалькова готова направить запросы по делу журналиста Голунова
16:41Босния и Герцеговина заинтересовалась поставками газа по "Турецкому потоку"
16:23В Азербайджане самолет совершил экстренную посадку из-за непогоды
16:19Комиссия СПЧ и Союз журналистов Москвы призвали проверить дело Голунова
16:10Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби
16:10Глава Фонда развития моногородов оценила проект "улица Никольская"
16:08Вице-губернатор Подмосковья рассказала о планах по развитию в сфере туризма
16:07СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области
16:07В МЭР отметили высокую квалификацию уезжающих на ПМЖ за рубеж россиян
16:05В ЛНР обвинили Киев в попытке сорвать разведение сил у Станицы Луганской
16:01ВСУ увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе, заявили в ДНР
15:53Мурманское отделение ЕР выдвинуло Чибиса на пост главы региона
15:53Число трудоспособных россиян к 2025 году уменьшится на два миллиона человек
15:49Молдавские депутаты выбрали спикера парламента
15:45Децл получил премию "Муз-ТВ" посмертно
Лента новостейМолния