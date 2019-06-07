Миллер: "Газпром" не обязан поддерживать ГТС Украины без прямого контракта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. "Газпром" без контракта на поставку газа Украине не будет обязан поддерживать мощности газотранспортной системы на границе с ней, заявил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Говорят: договор на транзит. Слушайте, первый и самый главный вопрос - это договор прямой на поставку российского газа на Украину. Конечно же, во-первых это дешевле, это реально дешевле и существенно. Это первый момент. А второй момент - это технологически очень серьезно", - сказал Миллер.

"Та картинка, которую мы сейчас имеем по обязательствам, по тем контрактам транзитному и поставочному, мы все эти мощности потенциально держим. А если этих обязательств не возникает, в части, например, поставки газа по прямому контракту на Украину, мы уж не говорим, какой объем там, это в том числе вопрос о том, какие газотранспортные мощности нам необходимы и будут на границе России и Украины", - продолжил глава "Газпрома".

На вопрос, держится ли сейчас резерв под контракт на объем поставок нефти на Украину, он ответил: "Конечно".

По его словам, отказ Украины от закупок газа у "Газпрома" будет означать отсутствие у него обязательств по поддержанию соответствующих газотранспортных мощностей. "Это значит , что у нас обязательств не будет... С украинской стороны этот ответ должен прозвучать, на него должен быть дан четкий, понятный, ясный ответ: покупаем или не покупаем", - подчеркнул Миллер.