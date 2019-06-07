В Венесуэле заявили, что PDVSA продолжит работу, несмотря на санкции США

Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе

© AP Photo / Fernando Llano Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе

С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Венесуэльская PDVSA продолжит работу, несмотря на запрет США экспорта и реэкспорта в Венесуэлу разбавителей нефти, заявил РИА Новости министр нефти страны Мануэль Кеведо.

"Они хотели задеть наш народ. Мы продолжим работу, мы им сказали, делая наши операции независимыми, гарантируя топливо и производство нефти", - отметил Кеведо.

Министерство финансов США в пятницу ужесточило санкции в отношении PDVSA, запретив экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти.

Тяжелая венесуэльская нефть, как правило, нуждается в разбавителях или предварительной подготовке для последующего экспорта.