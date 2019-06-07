"Газпром" предложил Украине сначала купить газ, а потом обсуждать транзит

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Вопрос о прямом контракте на поставку газа Украине нужно решить до обсуждения будущего транзита, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах ПМЭФ.

Он подчеркнул, что российское голубое топливо существенно дешевле, и добавил, что к вопросу закупок следует очень серьезно отнестись с "технологической" точки зрения. "Газпром" без поставочного контракта не будет обязан поддерживать мощности газотранспортной системы на границе с Украиной, пояснил глава концерна.

Миллер попросил украинскую сторону ответить для начала на один вопрос: что с контрактом на поставку газа со стороны России?

"И тогда понятно: ответ на этот вопрос должен предшествовать вопросу в отношении транзитного контракта, а не наоборот. Вот об этом мы в том числе сейчас и говорим. А это значит, с украинской стороны этот ответ должен прозвучать, на него должен быть дан четкий, понятный, ясный ответ: покупаем или не покупаем", — отметил он.

Ранее днем Миллер заявил о готовности продавать голубое топливо украинской стороне дешевле, чем купленный в Европе по реверсу газ. Стоимость для конечного потребителя при этом снизилась бы на четверть. Однако топ-менеджер "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал предложение российского концерна "причудливым". По его мнению, цена голубого топлива от "Газпрома" завышена на сто процентов. Он не уточнил, насколько тогда получается завышенной стоимость реверсного газа.

Украина прекратила закупки газа у России в ноябре 2015 года. С тех пор она закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. При этом киевские власти не раз заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", но многие чиновники и политики отмечали, что такие закупки обходятся дороже, чем поставки из России напрямую.