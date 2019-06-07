СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Задержан восьмой участник конфликта в подмосковном Красногорске, в ходе которого был убит бывший военнослужащий Никита Белянкин. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В настоящее время с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения", — заявила она.

Представитель СК уточнила, что из числа уже задержанных одному вменяется убийство, а остальным — хулиганство.

Петренко добавила, что следствие вместе с оперативными сотрудниками принимает меры по задержанию других фигурантов дела, объявленных в розыск. Следователи работают с компетентными органами Армении, которые готовы оказать необходимую помощь в поимке подозреваемых.

Бывшего бойца спецназа ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина убили 1 июня во время массовой драки недалеко от Красногорска: мужчину ударили ножом после того, как он заступился за местного жителя, которого избивала толпа.