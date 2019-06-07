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РИА Новости
Тверская область

Руденя назвал стратегические соглашения, заключенные Верхневолжьем на ПМЭФ

Вчера, 21:23
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 7 июн - РИА Новости. Общий объём предполагаемых инвестиций, привлечённых в Тверскую область по итогам Петербургского международного экономического форума-2019, составит около 55 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обласного правительства.
"Стратегическими для региона являются соглашения в области туризма "Государева дорога", с компанией "Вымпелком" в части мониторинга и анализа туристического потока, с Роскосмосом в части сохранения и рационального использования наших ресурсов – леса, полезных ископаемых и борьбы с пожарами. Ещё одно важное направление - сотрудничество с компанией Ростех по производству сжиженного газа, и, конечно же, работа с нашими финансовыми партнёрами - ВЭБ.РФ", - сказал губернатор области Игорь Руденя, комментируя итоги форума.
Участники Петербургского международного экономического форума 2019
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Сотрудничество с "Ростехом" предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа мощностью 120 тысяч тонн СПГ в год. Инвестиции в проект составят не менее 10 миллиардов рублей.
Тверская область станет пилотной площадкой, где Роскосмос будет проводить космический мониторинг для предупреждения и ликвидации природных пожаров, а также более полного налогового учёта земельных участков и объектов капитального строительства, пресечения правонарушений в сфере использования лесных и водных ресурсов на территории региона.
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Реализация соглашения с "ВЭБ.РФ" позволит региону провести модернизацию транспортной инфраструктуры. Планируется создание единой государственной компании, которая будет осуществлять и координировать пассажирские перевозки. Предполагается обновление парка городского транспорта, прорабатываются проекты по поставке современных трамваев и автобусов с использованием лизинговых механизмов.

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Тверская областьИгорь РуденяПетербургский международный экономический форум (фонд)Тверская областьЭкономика
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