Руденя назвал стратегические соглашения, заключенные Верхневолжьем на ПМЭФ

ТВЕРЬ, 7 июн - РИА Новости. Общий объём предполагаемых инвестиций, привлечённых в Тверскую область по итогам Петербургского международного экономического форума-2019, составит около 55 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обласного правительства.

"Стратегическими для региона являются соглашения в области туризма "Государева дорога", с компанией "Вымпелком" в части мониторинга и анализа туристического потока, с Роскосмосом в части сохранения и рационального использования наших ресурсов – леса, полезных ископаемых и борьбы с пожарами. Ещё одно важное направление - сотрудничество с компанией Ростех по производству сжиженного газа, и, конечно же, работа с нашими финансовыми партнёрами - ВЭБ.РФ", - сказал губернатор области Игорь Руденя, комментируя итоги форума.

Сотрудничество с "Ростехом" предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа мощностью 120 тысяч тонн СПГ в год. Инвестиции в проект составят не менее 10 миллиардов рублей.

Тверская область станет пилотной площадкой, где Роскосмос будет проводить космический мониторинг для предупреждения и ликвидации природных пожаров, а также более полного налогового учёта земельных участков и объектов капитального строительства, пресечения правонарушений в сфере использования лесных и водных ресурсов на территории региона.

Реализация соглашения с "ВЭБ.РФ" позволит региону провести модернизацию транспортной инфраструктуры. Планируется создание единой государственной компании, которая будет осуществлять и координировать пассажирские перевозки. Предполагается обновление парка городского транспорта, прорабатываются проекты по поставке современных трамваев и автобусов с использованием лизинговых механизмов.