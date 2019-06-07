Путин заявил о возможности партнерства с зарубежным бизнесом по нацпроектам

"Очевидно, что работа по реализации нацпроектов - это огромное поле для сотрудничества и партнерства. Для совместных инициатив российских и зарубежных предпринимателей. И я очень рассчитываю на то, что в этом отношении вы нас не только понимаете, но и настраиваетесь на совместную работу", - сказал Путин участникам встречи.