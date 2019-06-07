Орешкин отметил рост доли государства в российском банковском секторе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин считает, что в последние годы в России наибольшее огосударствление экономики происходит в банковском секторе.

"У нас в последние годы большое огосударствление происходит в банковском секторе. Центральный Банк у нас, так получается, главный пропонент увеличения доли государства в экономике. Мы считаем, что банковская сфера – это сфера, где должно быть больше конкуренции и больше частного капитала", - сказал Орешкин журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Минэкономразвития ранее разработало проект поправок в закон "О защите конкуренции", который предусматривает запрет на приобретение ЦБ и госбанками частных финансовых организаций.

При этом, по его словам, идею Минфина ввести запрет на покупку госбанками частных банков только по сделкам, которые ведут к ограничению конкуренции, Минэкономразвития будет рассматривать.

"Главная задача – как раз поддерживать конкуренцию на рынке, а не убивать", - добавил он.