Проект строительства "Северного потока — 2" профинансировали на 80%

"Капитальные затраты, которые необходимы, чтобы газопровод построить, без стоимости финансирования, на 80% (с учётом транша финансирования за второй квартал 2019 года - ред.). С точки зрения протяженности - 57,2% и каждый день все больше, это уже считайте две трети", - сообщил Миллер, говоря о "Северном потоке — 2".