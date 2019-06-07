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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Кузнецова прокомментировала ситуацию с изнасилованием 11-летней девочки

Вчера, 21:04
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В России увеличивается количество преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, комментируя ситуацию об изнасиловании 11-летней девочки в Подмосковье.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту беременности школьницы начальных классов в Подмосковье, подозреваемый был задержан.
"Будет расследование. К сожалению, это тенденция. Мы видим рост преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних",- рассказала Кузнецова в кулуарах ПМЭФ.
Она выразила надежду, что результат расследования все расставит на свои места и виновные понесут должное наказание.
"Самое главное - помочь сейчас семье этой девочке справиться, поддержать, чтобы максимум внимания было уделено и поддержки",- уточнила Кузнецова.
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Петербургский международный экономический форумАнна КузнецоваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
До чего довели страну и свой народ горе-правители. В стране полнейший бардак, а законы работают кое-как. Чиновники и депутаты получают миллионные зарплаты, а это разлагает и убивает в человеке всё доброе. Точно также в человеке убивает всё доброе - нищета. Такие особи становятся зверьми и у них начинают преобладать животные инстинкты. Гореть всем чиновникам и депутатам в Аду за такие издевательства над собственным народом.
8 июня, 05:37
YYasnov_1949
1900105
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