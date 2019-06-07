Кузнецова прокомментировала ситуацию с изнасилованием 11-летней девочки

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В России увеличивается количество преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, комментируя ситуацию об изнасиловании 11-летней девочки в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту беременности школьницы начальных классов в Подмосковье, подозреваемый был задержан.

"Будет расследование. К сожалению, это тенденция. Мы видим рост преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних",- рассказала Кузнецова в кулуарах ПМЭФ.

Она выразила надежду, что результат расследования все расставит на свои места и виновные понесут должное наказание.